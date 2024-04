Veszélybe sodorta a páciensek életét egy felelőtlen egészségügyi nővér, egyikük kómába esett

Páciensek életét sodorta veszélybe egy egészségügyi nővér, aki ópiátokkal manipulált a trencséni kórházban.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A TV JOJ információi szerint néhány hónapja vették észre az aneszteziológiai osztályon, hogy valami nincs rendben, ugyanis nem ültek az adatok az ópiátok számát illetően. Mivel felmerült a gyanú, hogy bűncselekményt követhettek el, értesítették a rendőrséget.

A rendőrök kutatást hajtottak végre az egyik egészségügyi nővérnél, akinél találtak is néhány ampullát. Miután ez kiderült, a kórház elbocsátotta a nővért, a rendőrség pedig eljárást indított ellene.

A nőnek meg kellett volna semmisítenie az ampullákban maradt, fel nem használt ópiátokat, ő viszont eltette őket, majd ezeket adta be a pácienseknek, ezzel elősegítve az elalvásukat. Csakhogy tette következtében hárman az ARO-osztályra kerültek, állapotuk összefüggésben van a nővér cselekedetével. A TV Noviny szerint az egyik páciens kómában van.

A nő egy magánklinikán is dolgozott. A rendőrség azzal a forgatókönyvvel is dolgozik, hogy az ellopott ópiátokat ott is használhatta.



(noviny.sk)