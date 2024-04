Felkerül az öt karika az Eiffel-toronyra

Jean-Francois Martins, a tornyot üzemeltető társaság vezetője közölte, hogy az átalakítási munkálatok a hónap végén kezdődnek meg, miután a láng elindult a görögországi Olümpiából a francia fővárosba. Az öt karika Párizs leghíresebb építményének a Szajna felőli oldalán díszeleg majd.

The Olympic rings will be displayed on the Eiffel Tower for this summer's games, organizers said Tuesday, as the French capital prepares to mark 100 days until the start of the Paris Games. https://t.co/Zy2Sqpoahc