LÉNYEG: Ficóról holnap kiderülhet, hogy tud normálisan bánni az ukránokkal, az exfőzsaruról meg újra bebizonyosodott, hogy a börtönben öngyilkos lett

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Facebook (Rytmusjepan)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Az államfőválasztáson nem induló jelenlegi szlovákiai köztársasági elnök tovább folytatja búcsúlátogatásos turnéját, mivel két hónap múlva véget ér a megbízatása és aztán veszi a kalapját. Zuzana Čaputová nem tervezi, hogy a NATO-ban, esetleg a hazai politikai életben folytatná tovább a karrierjét. Hitelesen kommunikálja, hogy ebből az egészből elege lett neki, de ügyel arra, hogy mindenkitől elköszönjön, aki számít. Az államfő tegnap még Berlinben járt, és szerdán már Brüsszelben az EU-s tisztviselőkkel, illetve az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkárával folytatott megbeszéléseket. Čaputová ezt követően jelezte, hogy bár tavaly a nyugati sajtóban többször emlegették az ősszel távozó Jens Stoltenberg lehetséges utódjaként, neki nincsenek a megüresedő pozíció betöltésére irányuló ambíciói. Helyette inkább pihenni szeretne egy jó nagyot. Fityiszt mutat a politikának, és a láblógatást követően is Szlovákiában kíván maradni. A szlovák elnök megnyugtatott mindenkit, jóllehet, szeptemberben, meg most hétvégén olyan választási eredmények születtek, amilyenek, egyelőre nincsenek kételyek az országunk NATO-tagságával kapcsolatban. Az Ukrajnával kapcsolatos itthoni kijelentésekről természetesen tudomása van a szövetségnek, de amit figyelembe vesznek, azok a konkrét lépések, azok megítélése pedig pozitív.

Ahogyan például derűlátásra adhat okot az is, hogy csütörtökön jön, ami még nem volt: szlovák-ukrán kormányülésre kerül sor Nagymihályon, ahol a szomszédos ország újjáépítésének, valamint a határon átnyúló együttműködésnek a témája kerül terítékre. Robert Fico kormányfő azt is tervezi, hogy ukrán kollégájával, Denisz Smihallal közös bejelentést tesznek. Közben a parlamenten kívüli Demokrati párt felvállalta az óriásplakátos médiahackjét, amivel azt hirdette, hogy „Szlovákia képtelen túlélni Oroszország nélkül”, meg azt is, hogy „Nincs szükségünk az EU-ra és a NATO-ra”. Jaroslav Naď, a párt elnöke emlékeztetett mindenkit arra, hogy ezek a kijelentések a kormánypártoktól származnak, és ők meg azt akarják megakadályozni, hogy tényleg megvalósuljon a tartalmuk. A plakátokat nem vonják vissza, és a demokraták azt szeretnék, ha a botrányos üzenetek nagy visszhangra találnának a társadalomban.

Lehet, elérik ezzel a céljukat, de akkorát biztosan nem fog szólni, mint amikor 2020 decemberében Milan Lučanský volt rendőrfőkapitány életét vesztette a vizsgálati fogságban. Halálának körülményeit a rendőrségi inspekció többször is vizsgálta, mert állandóan akadtak, akik megkérdőjelezték a nyomozás hivatalos álláspontját, miszerint az exfőzsaru öngyilkosságot követett el. Most a rendőri felügyelőség az összeesküvés-elméletek szerelmeseinek bánatára ismét megerősítette, hogy Lučanský halála során nem történt idegenkezűség, és az elemzés azt is alátámasztotta, hogy a börtönőrök nem követtek el hibát.

Ezzel ellentétben a környezetvédelmi miniszter valószínűleg ballépést követett el, amikor indoklás nélkül menesztette a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet igazgatóját, aki több mint 11 éven át irányította az SHMÚ-t. Az SNS-es brigád új seprűje fütyül arra, hogy az intézet pótolhatatlan a tűzoltóság, a belügyi válságstáb, a mentőszolgálat, az atomenergetikai hivatal, a hadsereg, valamint a légi közlekedés számára. A Szövetség alelnökének puszipajtása,Tomáš Taraba szinte élvezi, hogy fura döntéseivel borzolja az emberek idegeit, bár utólag már azt mondja, rossz menedzsertől szabadította meg az államot. A most kirúgott diri megbízatási ideje alatt hat miniszter cserélődött ki, akiknek szépen el kellett magyarázni, miért van szükség az intézményre. Tarabát a képességei megakadályozhatták, hogy felfogja, mit tett.

Hozzá hasonló "szellemi nagyágyúról", a Rytmus néven befutott rapperről is szóltak szerdán a hírek. Patrik Vrbovský két nappal az államfőválasztás előtt felbukkant a kormányhivatalban, majd szemét módon járt el egy a látogatásával kapcsolatban érdeklődő újságíróval. Igaz, az énekes később elnézést kért amiatt, hogy a közösségi oldalán megosztotta a sajtós telefonszámát, de aztán belefogott abba a típusú fejtegetésbe, ami annyira jellemzi a legaljához tartozó alakokat. Nekiment a liberális média képviselőinek, egyfajta áldozatnak állítva be magát. Hogy miért kell a zenésznek politizálnia és miért nem marad inkább a kaptafánál, a fene sem érti. Színészkedjen csak, meg muzsikáljon, ahhoz talán jobban ért.

Sidó Árpád