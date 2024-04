Čaputová arra kéri a lakosokat, vegyenek részt az EP-választáson

A lakosoknak élniük kell választójogukkal és a lehetőséggel, hogy részt vegyenek a június elején esedékes európai parlamenti (EP) választáson – mondta szerdán Brüsszelben Zuzana Čaputová köztársasági elnök, miután találkozott Roberta Metsola EP-elnökkel, és Szlovákia több európai parlamenti képviselőjével.

TASR-felvétel

Az államfő emlékeztetett arra, hogy találkozott Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, és az európai intézmények szlovákiai munkatársaival is.

Rámutatott, hogy brüsszeli búcsúlátogatása egyben alkalom volt arra, hogy megemlékezzen Szlovákia uniós csatlakozásának 20. évfordulójáról. Úgy fogalmazott, az uniós tagság nagyon fontos az olyan országok számára, mint Szlovákia. Ez az elmúlt években több válság során is bebizonyosodott, a COVID-járványtól az ukrajnai háborún át a gazdasági válságokig. Ezek próbára tették az uniót, és megmutatták a jelentőségét, hogy van értelme, hogy hasznos, és közösen ezeket a válságokat is sikerült jobban kezelni - tette hozzá az államfő.

„Gyakran halljuk itthon, hogy Brüsszel diktál, de szeretném hangsúlyozni, hogy Brüsszel mi vagyunk. Olyan lehetőségünk van, amilyen korábban még soha. Részt vehetünk a közösség jövőjének alakításában" – mondta, és rámutatott, hogy sokan csak az anyagi előnyöket látják az EU-ban, pedig ez egy értékközösség, amely „megvéd bennünket, és amely konkrét előnyöket jelent a lakosság számára".

Az Európai Parlamentben mondott beszédében felszólította Szlovákia lakosait, hogy éljenek választójogukkal a június 8-i európai parlamenti választáson. „Ezúton is arra kérem Szlovákia lakosait, hogy fordítsanak nagy figyelmet erre a választásra, és szavazzanak olyan jelöltekre, akikben megbíznak, hiszen az európai parlamenti képviselők révén vehetnek részt az uniós döntéshozatalban" - mondta.

A szlovák államfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is. Čaputová elmondta, a Szlovákiának szánt uniós pénzek esetleges befagyasztásának kérdését nem fogja felvetni, mert aggódik a jogállamiság megsértése miatt, amire az Európai Bizottság már többször is utalt, egyebek között Pozsonyba küldött levelében is figyelmeztetett erre.

„Erről a kérdésről a szlovák kormány és az Európai Bizottság egyeztet. Tudom, hogy intenzív tárgyalások folynak, és úgy vélem, ez a kommunikáció arra irányul, hogy az ország lakossága ne lássa kárát" - mondta a köztársasági elnök, és hozzátette, abszurdnak tartja, amit Robert Fico mondott, miszerint Szlovákia azért veszítheti el az uniós támogatásokat, mert Ivan Korčok elveszítette az elnökválasztást.

TASR