Költözz te is gördülékenyen!

Valószínűleg mindenkivel megesett már, hogy költöznie kellett. Hiába várjuk nagyon, hogy felfedezzük az új helyet, a költözéssel járó nehézségek beárnyékolhatják ezeket a napokat. Megéri segítséget kérni profiktól, hogy jó élménnyel zárhassuk a folyamatot.

A szakmai közreműködés elengedhetetlen

A költöztetés akkor lehet igazán sikeres, ha egy szakképzett munkaerővel rendelkező céggel működünk együtt, mint például a Visszuk.hu csapata. Általában kétféle hozzáállás jellemez minket, ha költöztetésről van szó. Gyakran halogatjuk a procedúra megszervezését, mert azt hisszük, hogy egy-két nap alatt lebonyolíthatunk mindent. A másik esetben úgy érezzük, hogy egyedül is képesek vagyunk átbútorozni, legfeljebb az egyik délután beszállnak a barátok is a cipekedésbe.

Ezek téves megközelítések, hiszen a hozzá nem értés miatt sok esetben nagy kárt okozhatunk, és ezek orvoslására több pénzt kell költenünk, mint amennyibe maga a költöztetés került volna.

Gondoljunk csak a bútorok mozgatására! A szűk lépcsőházaknál nem egyedi eset, hogy fennakadunk a fordulóban, és meghúzzuk, esetleg be is szakítjuk a bútor oldalát. Egy profi cég végig mellettünk áll, és olyan feladatokat is átvállal, mint a szállítás, szerelés vagy csomagolás. Ezáltal nemcsak időt takaríthatunk meg, hanem jó pár ősz hajszálat is megspórolhatunk.

Ezekről semmiképp ne feledkezz meg

Néhány dolgot mindenképp érdemes figyelembe venni, mikor költöztetésre adjuk a fejünket. Legyünk alaposak a csomagolóanyagok kiválasztásakor, hogy biztonságban transzportálhassuk ingóságainkat. A dobozokat célszerű felcímkézni, hogy könnyebb legyen a kipakolás menete.

Előfordulhat, hogy parkolóhelyet kell foglalnunk, ezt javasolt néhány nappal a költöztetés időpontja előtt elintézni. Tájékozódjunk, hogy az adott környéken szükségünk van-e behajtási engedélyre. Továbbá értesítsük a szomszédokat és lakóközösséget a várható költöztetésről, hogy elkerüljük a zajból adódó konfliktusokat.

Habár a költöztető cég azon lesz, hogy minél gyorsabban és problémamentesen történjen meg a folyamat, megeshet, hogy komplikációk lépnek fel a menetrendben. Erre az eshetőségre ajánlott egy “túlélő táskát” összerakni a legfontosabb holmikkal.

Mi jellemzi a megbízható cégeket?

Manapság igencsak felkapottá vált a költöztető biznisz, és egyre többen látnak potenciális kereseti lehetőséget ebben a tevékenységben. Legyünk körültekintőek, hogy elkerülhessük a csalókat!

Egy megbízható cég leinformálható, korrekt és átlátható weboldallal rendelkezik. Az igényeinkre szabott kedvező árakat kínál, a költöztetést pedig tapasztalt munkatársak végzik. Műszakilag karbantartott, strapabíró géppark van a birtokukban, és a belső rendszerük, foglalási felületük is fejlett.

Az alapos tervezés és a nyílt kommunikáció kulcstényezői a költöztetés sikerének. A céggel szorosan együttműködve biztosak lehetünk abban, hogy eredményesen zárul majd a költöztetés folyamata és elégedetten indíthatjuk napjainkat az új helyen!

