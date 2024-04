A babák utaztatásánál a biztonság az elsődleges szempont!

Nem is kérdés, hogy a kisbaba utaztatásánál a biztonságot kell leginkább figyelembe venni. Hiába dizájnos tehát egy babahordozó, ha nem felel meg a legszigorúbb előírásoknak, nem szabad pénzt költeni rá! De vajon melyik az a termék, amely megfelelő? Mit kell figyelembe venni a választáskor? Ezeknek jártunk utána.

Minőség és dizájn

A Baby Lion babahordozói között olyan nagy márkanevekkel találkozunk, mint a Lionelo, a CYBEX vagy az Avionaut. Mindegyik kiváló választás, hiszen a gyermekek biztonságosan utaztathatók ezekben az ülésekben, ráadásul a kivitel szempontjából sem lehet okunk panaszra: igen szép és komfortos kialakítású termékekről van szó.

Mégis, a leginkább az Avionaut márka a legismertebb a szülők körében, így a legtöbben erre szavaznak. Ha te még nem hallottál a lengyel gyártású gyerekülések előnyeiről, itt az ideje megismerned ezt a termékcsaládot!

Az Avionaut babahordozók megbízhatóak

Ezeket a babahordozókat az különbözteti meg más gyártók produktumaitól, hogy rendkívül sok teszten estek át, valamint a kialakítás során a tervezők különösen nagy figyelmet fordítottak a gerincvédelemre. A készítők gyógytornászokkal is konzultáltak a gyártás során, így jöttek létre az Avionaut gyerekülések.

Ezekbe helyezve a kicsiket minimalizálható az esélye a gerincferdülésnek vagy a refluxnak: a babák kényelmesen utazhatnak a kocsiban, helyes testtartásban. Az ülések képesek javítani a légzésmechanikát, sőt a lábzsibbadást is gátolják.

A modellek már újszülöttkortól használhatók, egészen addig, míg a gyermek el nem éri a 13 kilogrammot. Mivel a babahordozókban van egy speciális szűkítőbetét, így a gyermek növekedésével együtt az ülés is kényelmesen állítható, mindig a megfelelő támasztást kapja meg a pici háta.

Az ADAC teszten is kiválóan szerepeltek az Avionaut babahordozók

A fentebb felsorolt jó tulajdonságok azonban mit sem érnének, ha maga az ülés nem lenne 100%-ban megbízható. A német ADAC teszten többek közt a Pixel Pro babahordozót is vizsgálták, és igazán megnyugtató eredményeket kaptak. Az I-Size szabványnak megfelelt termékekre nem lehet panasz: a magas fokú védelem kiterjed a fejre, a nyakra és az egész testre is – oldalirányú ütközés esetén. A gyártmány megkapta az AGR (német egyesület, amely a gerincvédelemmel foglalkozik) tanúsítványát is.

De nemcsak a biztonsági előírásoknak felelt meg a teszteken a babahordozó: a kezelhetőség és az ergonómia szempontjából is kitűnőre vizsgázott. A már említett Pixel Pro például a piacon a legkönnyebb súlyú termék: mindössze 2,5 kilogramm, ami igazán jó hír a szülők számára: az ő gerincük is kímélve lesz így.

Mindemellett fontos megjegyeznünk, hogy a Baby Lion webáruházban többféle színben is beszerezhetők az Avionaut babahordozók, így a dizájnról sem kell lemondanunk. Az ülések könnyen tisztíthatóak, éveken át jó szolgálatot tesznek. A gyártó 10 éves garanciát vállal a termékeire – ez is egy igen meggyőző érv amellett, hogy az Avionaut márka mellett döntsünk!

(PR-cikk)