Cannes - Francis Ford Coppola új filmje a versenyben

Francis Ford Coppola legújabb alkotását, az Adam Driver és Forest Whitaker főszereplésével készült Megalopolis című sci-fit a 77. cannes-i fesztivál hivatalos programjának versenyében mutatják be, 45 évvel azután, hogy a amerikai rendező Apokalipszis most című filmjével másodszor nyerte el az Arany Pálmát - jelentette be Thierry Frémaux, a fesztivál művészeti igazgatója csütörtökön párizsi sajtótájékoztatóján.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

A 85 éves filmes 1974-ben kapta első Arany Pálmáját Cannes-ban a Magánbeszélgetés című filmjéért.

"Nagyon örülünk, hogy megtisztel minket azzal, hogy eljön bemutatni az új filmjét"

- mondta Thierry Frémaux, aki a benevezett több mint kétezer alkotás közül 19 versenyfilm meghívását jelentette be, de jelezte, hogy a következő héten még bővülhet a lista.

A 100 millió dolláros (35,6 milliárd forint) költségvetésű Megalopolis története egy New Yorkra hasonlító megapolisz lerombolása és újjáépítése körül forog, a főhősei pedig az építész és a város polgármestere.

A versenybe kapott meghívást a kanadai David Cronenberg The Shrouds (A leplek) című, a gyászolásról szóló thrillere is, amelynek főszereplői Diane Kruger és Vincent Cassel. A versenybe először meghívott Coralie Fargeat francia rendezőnő filmjének (The Substance) főszereplőjeként tér vissza a Croisette-re Demi Moore, míg több mint negyven évvel az Amerikai dzsigoló című dráma sikere után jelentkezik újra közös filmmel (Oh, Canada) Paul Schrader rendező és a főszereplő Richard Gere. Az alkotás szintén a fődíjért versenyez majd.

A Cannes-ban már többször díjazott Ali Abbasi iráni származású dán rendező The Apprentice című, Donald Trump volt amerikai elnök fiatalkoráról forgatott játékfilmjével versenyezhet, hasonlóan Kirill Szerebrennyikov orosz filmrendező adaptációjához, amely Emmanuel Carrere francia szerző Limonov című életrajzi regényéből készült.

Az Oscar-díjas Szegény párák csapata is Cannes-ba érkezik: a görög Jorgosz Lanthimos legújabb, a versenybe meghívott filmjének (Kind of Kidness) főszerepeit ismét Emma Stone és Willem Dafoe alakítják.

Franciaországot öt rendező filmje képviseli a versenyben, köztük a Dheepan - Egy menekült története című drámájával 2015-ben Arany Pálmát nyert Jacques Audiard a mexikói kábítószer-kereskedelemről forgatott egy zenés thrillert. Az Emilia Perez című film főszerepeiben Selena Gomez és Zoe Saldana látható. Christophe Honoré pedig a száz éve született Marcello Mastroiannit idézi meg Marcello Mio című filmjében az olasz filmsztár lányán, a színésznő Chiarán keresztül, akinek oldalán anyja, Catherine Deneuve lesz látható.

A versenyben mutatják be az Oscar-díjas Paolo Sorrentino olasz rendező Nápolyban játszódó legújabb filmjét (Parthenope) és a visszatérő vendégnek számító brit Andrea Arnold Madár című filmjét egy fiatal lány kitörési kísérletéről.

A filmfesztiválon tartják a Horizon: An American saga című westernfilm-sorozat első részének világpremierjét, amelyet Kevin Costner rendezett, és ő játssza a főszerepet is. A Vadnyugat meghódításáról szóló alkotást versenyen kívül mutatják be a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján. Cannes-ban lesz a Furiosa: Történet a Mad Maxből című akciófilm világpremierje is, kilenc évvel azután, hogy a posztapokaliptikus sorozat negyedik részét, a Mad Max - A harag útja című alkotást is a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján mutatták be. George Miller rendező filmjét május 15-én mutatják be a cannes-i fesztiválpalotában Anja Taylor-Joy, Chris Hemsworth és Tom Burke színészek részvételével. A filmet, amely május 23-én kerül a magyar mozikba, versenyen kívül mutatják be Cannes-ban.

A 77. cannes-i fesztivált május 14. és 25. között rendezik meg, a seregszemle Quentin Dupieux francia rendező Le deuxieme acte (A második felvonás) című vígjátékának versenyen kívüli díszbemutatójával nyílik meg, a hivatalos versenyprogram nemzetközi zsűrijének elnöke Greta Gerwig, a Barbie című film rendezője, a nyitó- és a záróünnepség háziasszonya pedig Camille Cottin francia színésznő lesz. A május 25-i záróünnepségen tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tüntetik ki George Lucast, a Csillagok háborúja-sorozat rendezőjét.

