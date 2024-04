Leaszfaltozott parkolóra is agrártámogatást intézhetett - hamarosan elítélhetik a "zempléni grófnőt"

Ladislav Masár ügyész záróbeszédében azt javasolta, hogy a bíróság ismerje el bűnösnek Ľubica Roškovát, a Smer volt képviselőjét.

Ľubica Rošková (TASR)

A Speciális Ügyészség ügyésze 2023 januárjában emelt vádat a "zempléni grófnő" ellen, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek sérelmére irányuló bűncselekmény és uniós támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt, ami 7 és 12 év közötti börtönbüntetéssel büntethető.

Masár egyúttal azt kéri a bíróságtól, hogy kötelezze Roškovát az okozott kár megtérítésére. A vád szerint hozzávetőleg 150 ezer eurót kapott jogtalanul.

Rošková ártatlannak tartja magát.

A vád szerint Ľubica Rošková cége olyan földterületekre is felvette az uniós agrártámogatást, amelyek nem az ő tulajdonában voltak és nem művelte azokat. A cég agrártámogatási ügyét 2018 óta vizsgálták a hatóságok. Roškovát a kelet-szlovákiai gazdák csak “zempléni grófnőként” emlegették. Vagyonát, Nagymihály Laborcszög (Stráňany) nevű részében található családi házát és az alatta lévő telket, vagyis a tulajdon háromnegyed részét 2019-ben zárolták.

Ellene és Agro Porúbka (korábban Gard) nevű cége ellen 2018 decemberében indult eljárás, mégpedig azt követően, hogy a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség (PPA) 2017-ben ellenőrzést tartott azokon a területeken, amelyekre Roškovának közvetlen kifizetéseket nyújtottak a 2016-os és 2017-es években.

A PPA, majd a nyomozók is megállapították, hogy a cég olyan területekre vett fel agrártámogatásokat, melyek soha nem tartoztak a tulajdonába és még csak nem is gazdálkodtak rajta. Ezek közé tartozott például egy idegen szőlészet, de egy falusi reptér és egy parkoló is.



