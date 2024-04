LÉNYEG: Provokatív kérdések, milliárdos mankók, ötveneurós bankók

c

Kovačič kérdésekkel provokál

Önök is ismerik: Vannak azok a nyughatatlan, izgága, minden lében kanál, idegesítő újságírók, akik rendszeresen kérdésekkel provokálják a haza fejlődésén szakadatlan munkálkodó politikusokat, ahelyett, hogy kussolnának vagy azon igyekeznének, hogy a kormány tevékenységét foglalják dicsőítő énekekbe. Az ilyen firkászok egyike a Markíza televízió Na telo című programjának állandó műsorvezetője, Michal Kovačič. Na, neki aztán különösen kellemetlen kérdései szoktak lenni, ezért a három koalíciós párt (vagyis a Smer, a Hlas és az SNS) vezetői megegyeztek, hogy minisztereik bojkottálni fogják Kovačič műsorát. A sajtóosztályok és a miniszterek szóvivői már megkapták az erre vonatkozó iránymutatást. Ez ugyan még csak egy kis lépés a magyarországi gyakorlat felé, ahol kormánytagnak nemigen tehet fel kérdést olyan újságíró, aki nem a “baráti” (értsd: kormánypárti) sajtó munkatársa. Felvetődik persze a kérdés, hogy ha a politikusoknak nincs titkolni valójuk, akkor miért félnek a kérdésektől? Ha tiszta a lelkiismeretük, miért nem válaszolhatnak? Ha megfelelő a szakértelmük a saját minisztériumuk tevékenységével kapcsolatban, ki tartja vissza őket a válaszadástól? Tudom, ezek is provokatív kérdések.

Milliárdjaiba kerülhet Szlovákiának ez a kormány

Az ellenzék és a kormány egymásra mutogat, és egymást túllicitálva kiabálja, ki is tehet arról, hogy veszélybe került hárommilliárd vagy hat és fél milliárd eurónyi, Szlovákiának járó európai uniós támogatás.

A helyreállítási tervből származó pénzek leállítása nagyon is valós forgatókönyv, véli Veronika Remišová. Szerinte Szlovákia még sohasem állt ilyen közel ahhoz, hogy Brüsszel elzárja a pénzcsapot, és erről egyértelműen Fico kormánya tehet. Michal Šimečka, a PS elnöke szerint több mint hárommilliárd euró értékű befektetés került veszélybe. És hogy miért akarja az a csúnya Brüsszel elvenni, ami nekünk járna? Hát csak azért, mert a Ficóék által veszélybe sodort igazságszolgáltatás miatt Európai Bizottságnak kétségei vannak afelől, hogy Szlovákia hatékonyan tudja ellenőrizni azt, hogy az európai pénzeket nem lopják-e szét.

Erre persze Ficónak az a válasza, hogy a források kifizetésének leállítása a „nyugat bosszúja” lenne azért, mert nem Ivan Korčokot választották meg államfőnek. Természetesen van pár millió ember, aki ezt gondolkodás nélkül el is hiszi, mert a Vezér nem tévedhet.

Peter Kmec helyreállítási tervért felelős hlasos miniszterelnök-helyettes szerint nagyon intenzív tárgyalások folynak az Európai Bizottsággal, ezért ő képtelenségnek tartja, hogy a Szlovákiát illető 6,4 milliárd euró lehívása veszélybe került volna.

“Próbáljuk politikamentessé tenni ezt a vitát” – üzente Kmec, aki valószínűleg nem tudatosítja, hogy éppen az ő politikájuk idézi elő ezt a helyzetet, hogy Európa számára egyre kevésbá lesz bizalomgerjesztő, ami Szlovákiában folyik.

Útlevél, te drága!

És ha más nem is jelezné, milyen helyzetbe került az ország az őszi parlamenti és a tavaszi elnökválasztás után, akkor talán érdemes felkapni a fejünket a hírre, hogy egyre többen igényelnek útlevelet Szlovákiában. Annyian, hogy a rendőrség már nem is tudja betartani a törvény által előírt, 30 napos elkészítési határidőt. A növekedés a rendőrség szerint több mint 90 százalékos. Ennek persze nem az az oka, hogy melegszik az idő, és az embereknek eszébe jutott a nyaralás. Még csak az sem, hogy a lakosok menekülőre fogták, és tömegével akarják elhagyni az országot – bár a választási eredmények fényében ez is logikus magyarázatnak tűnhetne. A valódi ok, hogy áprilistól megdrágult a személyi igazolványok és az útlevelek kiállításának díja is – körülbelül 900 egyéb illeték és díj emelkedése mellett. Az új személyiért az eddigi összeg dupláját, 4 euró 50 cent helyett 7 eurót kell fizetni, és az útlevél elkészítéséért az eddigi 33 euró helyett már egy 50 eurós bankjegyet kell elővennünk. Aki tehette, vagy akinek eszébe jutott, így még április előtt igényelt magának új úti okmányt, ezért akadt be az útlevélkiadási gépezet.

Juhász László