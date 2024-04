Pellegrini szorosan a választások előtt egy újabb ingatlannal gazdagodott

A kataszteri adatok szerint az új elnök elajándékozás útján jutott az ingatlanhoz.

Peter Pellegrini (TASR)

Peter Pellegrini április 4-én, vagyis alig két nappal az elnökválasztás második fordulója előtt egy újabb ingatlannal gazdagodott, egy besztercebányai lakást ajándékoztak el neki. Az új államfőnek évek óta saját lakása van ugyanabban a komplexumban, amelyet állandó lakhelyeként is feltüntet.

Pellegrini szóvivője szerint a lakás a politikus szüleié volt. "Peter Pellegrini a szüleitől szerezte meg a lakást, akik életkorukra és egészségi állapotukra tekintettel úgy döntöttek, hogy elidegenítik vagyonukat, és megegyezés alapján neki ajándékozták" - tájékoztatta a sajtót Patrícia Medveď Macíková.

Az ingatlanirodák hirdetései szerint ebben a komplexumban a lakások ára 150 000 eurótól (1 szobás lakás) körülbelül 240 000 euróig (3 szobás lakás) terjed. A kataszteri adatokból az is kiolvasható, hogy a lakás nincs jelzálogosítva.

Pellegrini a pozsonyi Zuckermandel komplexumban is rendelkezik egy lakással, amelyet kb. 400 ezer eurójért vásárolt. Az államfői kampány során az is kiderült, hogy a Hlas parlamenti képviselőjének Peter Náhliknak a vereknyei lakását is használatba szokta venni. Egy tévévitában azt állította, hogy a vereknyei lakást azért használja, mert ha meglátogatják őt a szülei, nem férnek el a 88 négyzetméteres pozsonyi lakásában.

Korábban azért is kritika érte, mert egy olyan luxusautót használt, amelyről azt állította, hogy a húga ajándékozta neki.

A Paraméteren írtunk róla először, hogy Pellegrini a dunaszerdahelyi maffiafőnök, Sátor Lajos egykori víkendházának is a tulajdonosa.

(Aktuality, parameter)