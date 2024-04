Irán megtámadta Izraelt, több mint háromszáz drónt és rakétát lőttek ki

"Nemrég Irán drónokat indított területéről Izrael területére" - közölte a katonai szóvivő. A pilóta nélküli légi eszközök több óra után érték el Izraelt.

"Fokozott készültségbe helyezték a légvédelmi rendszert, amely a légierő repülőgépeivel és a haditengerészet hajóival együtt védi az ország légterét. Az izraeli hadsereg figyeli az összes célpontot" - tette hozzá.

"Arra kérjük a lakosságot, hogy figyeljenek a polgári védelem utasításaira és az IDF szóvivőjének hivatalos közleményeire, tartsák be azokat" - mondta.

Az izraeli közlekedési minisztérium bejelentette, hogy helyi idő szerint éjfél után fél órával lezárják Izrael légterét a belföldi és a nemzetközi járatok elől. A biztonságiak becslése szerint az első, Sahid-136 kamikaze drónok helyi idő szerint hajnali 2 körül érnek Izraelbe.

A 12-es kereskedelmi televízió értesülése szerint robotrepülőgépeket, valamint drónok második hullámát is elindítottak Izrael irányába.

A védelmi szervek attól tartottak, hogy mintegy két óra utazási idejű robotrepülőgépeket és 12 perc alatt Izraelbe érő ballisztikus rakétákat is útnak indítanak olyan ütemezésben, hogy egyszerre érjék el Izrael légterét.

David Hagari ellentengernagy, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője később közölte, Izrael védelmi rendszerei és a térségbeli szövetségesek elfogták a rakéták és drónok „túlnyomó többségét”, amelyek közül több tucatot izraeli területen kívül sikerült semlegesíteni.

BREAKING:



Iranian state media announces the Islamic regime has launched cruise missiles toward Israel.



Incoming videos claiming to show missile flowing over Basra in Iraq toward Israel pic.twitter.com/GRh8Q4Ik6x