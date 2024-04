Izrael megnyitotta légterét az iráni légitámadás után

Izrael vasárnap reggel megnyitotta légterét az éjszakai, sikeresen kivédett légitámadás után - jelentette a reptéri hatóság.

Izrael helyi idő szerint reggel hét óra harminc perckor megnyitotta légterét a mintegy hét órás zárlatot követően. A légiközlekedési hatóság közleménye szerint a kiesés miatt változások várhatóak a menetrendben, az utazóközönségnek tájékozódnia kell a légitársaságoknál járataik indulásáról és érkezéséről.

Daniel Hagari, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője vasárnap reggel bejelentette, hogy az Izrael ellen indított rakéták és drónok kilencvenkilenc százalékát elfogták. A harminc robotrepülőgépből huszonötöt számoltak fel a levegőben, és a több mint százhúsz ballisztikus rakéta közül is csak néhány ért földet Izraelben, kisebb károkat okozva a Nabatim légibázison. Hagari hangsúlyozta, hogy a bázis továbbra is működik, a vadászgépek onnan továbbra is indulnak küldetéseikre.

Izrael és szövetségeseinek felderítő és elfogó rendszerei szinte teljesen felszámolták az Izraelbe indított rakéták és drónok százainak tömeges támadását, a mindössze 12 perces repülési idő alatt Izraelbe érő ballisztikus rakéta közül is csak néhány jutott át az izraeli határon. A mintegy kétszáz drón vagy robotrepülőgép közül egy sem jutott el Izraelbe.

Az amerikaiak és szövetségeseik körülbelül hetven drónt tartóztattak fel, a többit pedig az izraeli légierő gépei fogták el. A ballisztikus rakétákat a Nyíl és a Varázspálca légvédelmi rendszerek ellenrakétái fogták el. A legtöbb indítás Iránból történt, de kis részüket Irakból, Jemenből és Libanonból bocsájtották útra.

Az IDF szóvivője kiemelte a kivételes együttműködést Izrael és szövetségesei között, de hangsúlyozta, hogy "az incidens még nem ért véget. További fenyegetések vannak folyamatban. A vezérkari főnök jóváhagyta a további lépések terveit".

"Elfogtuk. Megfékeztük. Együtt győzünk" - írta Benjamin Netanjahu miniszterelnök vasárnap reggeli bejegyzésében az X közösségi médiában.

A miniszterelnöki hivatal jelentése szerint törölték a vasárnap délelőttre tervezett kormányülést, mert a biztonságpolitikai kabinet egész éjszaka ülésezett az iráni támadás miatt.



(MTI)