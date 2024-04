Lengyelország csatlakozna az európai légvédelmi rendszerhez

Lengyelország is csatlakozna az Euro Sky Shield (ESSI) elnevezésű európai légvédelmi rendszerhez - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn Varsóban a dán hivatali partnerével, Mette Frederiksennel közös sajtókonferencián.

Donald Tusk (TASR)

A kétoldalú tárgyalások szünetében tartott sajtóértekezleten Tusk aláhúzta: Lengyelország és Dánia "közös állásponton van az Európa jövőjét érintő legfontosabb kérdésekben", együtt fognak működni például az Európai Uniónak (EU) az ukrajnai háborút illető "egyöntetű, világos, becsületes álláspontja" kialakításán.

Dánia és Lengyelország "kizár bármilyen más forgatókönyvet, kivéve azt, amelynek köszönhetően Ukrajna megőrzi integritását és függetlenségét" - fogalmazott a lengyel kormányfő.

Közölte továbbá: a dán kormányfővel az európai légvédelmi rendszerről is beszélt, amelynek fontosságát Tusk szerint az Izrael elleni iráni támadás is bebizonyította. "Nem kell hozzá sok képzelőerő, hogy megértsük: Európa is a veszélyeztetett zónában van" - fogalmazott a lengyel kormányfő.

Szorgalmazta: az ESSI rendszert "sokkal gyorsabban kell építeni, mint eddig". Örömének adott hangot, hogy Frederiksen pozitívan viszonyult az általa kifejezett csatlakozási szándékhoz.

Úgy látta: nincs fontosabb cél annál, mint hogy "nagyon mélyrehatóan korrigáljuk az évtizedek óta működő európai paradigmát, amely feltételezte, hogy nem lesz háború, és hogy az Egyesült Államok védőernyője alatt vagyunk". A transzatlanti kapcsolatokat "minden lehetséges módon fenn kell tartani, de teljességgel tudatában kell lennünk annak, hogy Európa nem maradhat védtelen" - tette hozzá Tusk.

Mette Frederiksen egyetértett, hogy az EU-nak többet kell tennie a biztonság terén, és "erősítenie kell a NATO-t, hogy Putyin ne változtathassa meg erővel Európa határait".

Az ESSI kezdeményezést Németország indította el 2022-ben 17 ország részvételével. A rendszer Berlin elképzelése szerint rövid hatótávolságon a német Iris-T légvédelmi rendszerekre, közepes hatótávolságon az amerikai Patriot rendszerekre, hosszú hatótávon pedig az amerikai-izraeli Arrow-3 rendszerekre támaszkodna.

Varsó nem írta alá a rendszer létesítését célzó nyilatkozatot, amit az előző lengyel kormány azzal indokolt, hogy saját, szintén az amerikai Patriotokon alapuló háromrétegű légvédelmi pajzsot épít. Ennek nagy hatótávolságú részében a brit gyártmányú iLauncher irányított légvédelmi rakétakilövőket és CAMM-ER légvédelmi rakétákat használják fel, valamint hazai és amerikai gyártmányú egységeket is.

