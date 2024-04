Egészség és kényelem a fürdőszobában

Testünk megtisztítása a napi rutinunk része. Van, aki este, lefekvés előtt szereti elvégezni ezt a folyamatot, mások a reggeli készülődés részeként ejtik ezt meg, és akadnak olyanok is, akik mindkét alkalommal. Van, amikor csak egy gyors zuhanyra jut idő, de előfordul, hogy egy hosszú és fárasztó nap után vagy egy ráérős hétvégén tele engedjük a kádat, rászánjuk az időt, és kiélvezzük a megtisztulás folyamatát. Az M-Acryl különleges kádjai között megtalálhatjuk azokat a modelleket, amelyek igazán kiválóan szolgálják kényelmünket egy hosszabb szeánsz során. Ráadásul ezek a modellek igen kedvező áron érhetőek el.

Készítsük elő a terepet

Kezdő fürdőzőként számos dologra érdemes odafigyelni, amikre ha nem helyezünk kellő hangsúlyt, elronthatják az egész élményt. Alapos előkészületek szükségesek, hiszen ha nem áll stabil lábakon a művelet, később nehéz lesz korrigálni.

Első lépésben gondoskodjunk a kád tisztaságáról. Kiábrándító tud lenni, ha pihenés közben vesszük észre, hogy olyasmi úszik a víz felszínén, aminek semmi keresnivalója ott. Máris lőttek a hangulatnak. Érdemes tisztán tartani a kádat, fürdés előtt pedig egy gyors, frissítő öblítést végezni.

Mindennek a kulcsa a megfelelő hőmérsékletű fürdővíz

Megpróbálhatjuk zenével, fürdősóval vagy illóolajokkal feldobni az élményt, azonban ha a fürdővíz hőmérséklete nem megfelelő, nem lesz kellemes az összhatás. Persze utólag is lehet némiképp kozmetikázni a hőmérsékleten, de a túl hideg vagy túl meleg víz megtapasztalását már nem tudjuk kitörölni.

A legjobb, ha testhőmérsékletünktől csak néhány fokkal tér el a víz hőfoka. Hosszas ücsörgés a túl hideg vízben megzavarhatja a szívritmust és akár hipotermiát is előidézhet, míg a túl meleg közeg szintén negatívan hat testünkre. Irritálja a bőrt, növeli a vérnyomást és a pulzust, ami akár szédüléshez és rosszulléthez is vezethet.

Csuklónk vagy könyökünk előzetes vízbe érintésével megállapíthatjuk, hogy kellemes-e a hőfok. Ha ujjainkat vagy tenyerünket használjuk a “mérési folyamathoz”, azzal csalóka képet kaphatunk.

Megfelelő vízhőfok esetén is érdemes odafigyelni arra, hogy mennyi ideig tartózkodunk a kádban. Mint a hőmérséklet esetén is, bizonyos észszerű keretek között, az ideális időintervallum is egyénfüggő. Az ugyanakkor kijelenthető, hogy nagy általánosságban 15-30 perc egészséges a szervezet számára. Ennél rövidebb ideig nem érdemes, hosszabban pedig nem ajánlott a kádban időzni.

Fürdés után

A fürdés, különösen a forró vízben történő, dehidratálja bőrünket és szervezetünket egyaránt. Emiatt fontos gondoskodni a folyadékpótlásról, illetve bőrünk egészségéről is. Tusfürdőt és szappanokat ajánlott a szeánsz végén használni, hogy azok ne szárítsák a bőrt hosszú ideig.

Miután kiszálltunk a kádból, érdemes bőrünket hidratáló krémmel ápolni, például kókusz- vagy egyéb, természetes eredetű olajjal.

(PR-cikk)