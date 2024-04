Elítélte a bíróság az exsmeres "grófnőt", aki agrártámogatásokkal bűvészkedve pumpálta magának a pénzeket

A bazini (Pezinok) Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) bűnösnek mondta ki Ľubica Roškovát az uniós agrártámogatásokkal elkövetett visszaélések miatt, és három év feltételes szabadságvesztésre ítélte – öt év próbaidővel.

Fotó: TASR - Martin Baumann

A vádlottnak közel 152 ezer eurót kell visszafizetnie az Agrárkifizető Ügynökségnek (PPA). Az ítélet még nem jogerős, a felek fellebbezhetnek.

A Speciális Ügyészség ügyésze 2023 januárjában emelt vádat a "zempléni grófnő" ellen, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek sérelmére irányuló bűncselekmény és uniós támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt, akár 7 és 12 év közötti börtönbüntetéssel is sújtható lett volna.

A bíróság folytatólagosan elkövetett támogatási csalás és az Európai Unió anyagi érdekeinek megkárosításában találta bűnösnek Ľubica R.-t. A vádat részben módosította, ezáltal csökkent a kiszabható büntetés nagysága. A lehetséges büntetési tétel alsó határához közelítő ítéletet hirdetett ki, maximális próbaidővel.

„Összegzésképpen leszögezhetjük, hogy a cég olyan támogatások kifizetésére nyújtott be igényt, amelyekre nem volt jogosult” – jelentette ki Milan Cisarik bíró.

Az előző tárgyalási napon a vádlott kitartott az ártatlansága mellett és a felmentését kérte. Ladislav Masár, a Legfőbb Ügyészség ügyésze viszont bizonyítottnak nevezte, hogy Rošková elkövette a vádiratban szereplő bűncselekményeket.

A vád szerint Ľubica Rošková cége olyan földterületekre is felvette az uniós agrártámogatást, amelyek nem az ő tulajdonában voltak és nem művelte azokat. A cég agrártámogatási ügyét 2018 óta vizsgálták a hatóságok. Roškovát a kelet-szlovákiai gazdák csak “zempléni grófnőként” emlegették. Vagyonát, nagymihályi családi házát és az alatta lévő telket, vagyis a tulajdon háromnegyed részét 2019-ben zárolták.

Ellene és Agro Porúbka (korábban Gard) nevű cége ellen 2018 decemberében indult eljárás, azt követően, hogy az Agrárkifizető Ügynökség 2017-ben ellenőrzést tartott azokon a területeken, amelyekre Roškovának közvetlen kifizetéseket nyújtottak a 2016-os és 2017-es években.

A PPA, majd a nyomozók is megállapították, hogy a cég olyan területekre vett fel agrártámogatásokat, melyek soha nem tartoztak a tulajdonába és még csak nem is gazdálkodtak rajta. Ezek közé tartozott például egy idegen szőlészet, de egy falusi reptér és egy parkoló is.



(TASR/parameter)