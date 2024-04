Ezeket az autókat tartják a legmegbízhatatlanabbnak – Szlovákiában népszerű márkák is szerepelnek a listán

Új autó vásárlása esetén több szempontot is figyelembe kell venni, többek közt azt is, hogy mennyire romlékonyak az egyes modellek. A J.D. Power nemrégiben bemutatott egy tanulmányt, amelyben egyes modellek megbízhatóságát vizsgálták az elmúlt három évre visszamenőlegesen.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A tanulmányt 30 595 autótulajdonos tapasztalatai alapján alkották meg, amelyben három éven keresztül gyűjtött adatokat dolgoztak fel a különféle autómodellekről.

Az Autobild szerint meglepetésre a Volvo is a kevésbé megbízható modellek közé sorolódott, ugyanis 100 vizsgált jármű esetében összesen 245 problémát állapítottak meg. Hasonló cipőben jár a Lincoln is a 100 járműnél feljegyzett 251 problémájával. A J.D. Power a 2020-as Corsair és a 2019-es Nautilus modellt is vegyes megbízhatósággal értékelte, de a 2020-as gyártású Aviator is alacsony értékeket ért el. Mindez azt tükrözi, hogy Lincoln luxusa hosszú távú perspektívában magas javítási költségekkel járhat.

Az elektromos autók terén úttörőnek számító Teslánál 252 problémát állapítottak meg 100 autóra nézve. A vállalat új mércét állított fel az autók teljesítménye és fenntarthatósága terén, a viszonylag rövid autógyártási története azonban azt jelenti, hogy még mindig olyan problémákkal kell szembenéznie, amelyeket több bevett márka már megtanult elkerülni vagy kezelni. A problémák gyakran a fejlett technológiákból, különösen az asszisztens, az információs és a biztonsági rendszerekből fakadnak.

A Szlovákiában is népszerűnek számító Volkswagennél 267 problémát állapítottak meg 100 autónál. Az annak idején a tömegek számára megbízható autókat gyártó márka a közelmúltban a családi sedanok és a hatchbackek terén ért el vegyes eredményeket.

A tanulmány szerint ugyancsak a kevésbé megbízható járművek közé tartoznak a Land Rover modelljei – 100 autóra vetítve 268 problémát jegyeztek fel. Miután az indiai Tata Motors vált a márka tulajdonosává, sokan a megbízhatóság és a biztonság fellendülését várták, de ezek a remények aztán fokozatosan megszűntek.

Az Audi esetében 275 problémát állapítottak meg 100 járműnél, így a korábbi megbízhatósága már a múlté. A listát a Chrysler vezeti, amely esetében 310 problémát regisztráltak 100 autónál.



(Autobild)