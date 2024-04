Webáruház és nagykereskedők összekapcsolása gyorsan és hatékonyan!

Gyorsítanád és automatizálnád a webáruházaddal kapcsolatos feladatokat? Nagykereskedőket keresel, de nem tudod, hogyan érd el őket? A lehetőség adott, csupán ki kell használni! Ezáltal pedig rengeteg háttérmunkát megspórolhatsz magadnak, és más üzleti folyamatokra is fordíthatod az idődet, energiádat. A Connestic szolgáltatásával webáruházakba importálható és szinkronizálható szinte bármilyen nagykereskedés termékpalettája. A rendszer egyfajta platformként működik, a felhasználó saját fiókján belül válogathat a nagykereskedések, források, kapcsolatok közül. Akár saját webshopjai között is kialakíthat szinkront. Beállíthat árszabályokat, raktárkészletszabályokat, kategória- és paraméter-megfeleltetéseket egyaránt.

Webáruház és nagykereskedők összekötése

Ma már gyorsan és egyszerűen össze lehet kötni a webáruházakat a nagykereskedőkkel, ami által a termékbeszerzés és az árak aktualizálása is jóval könnyebbé válik. Az összekapcsolás után a termékadatok automatikusan frissülnek az adott nagykereskedő által biztosított adatbázis alapján. Itt lesznek az új termékek, a kifutóak és egyéb változások egyaránt.

A Connestic rendszerével részletes statisztikák is lekérhetőek, így nyomon lehet követni a termékek teljesítményét és az adatok változását is. Az árképzések, kategória-összerendelések is nagyon átláthatóak az oldalon, amiket bármikor be lehet állítani és igazítani a piaci igényeknek megfelelően.

Ne felejtsük el, hogy egy folyamatosan bővülő és fejlődő rendszerről van szó, az új kapcsolatokkal pedig még távolabbi lehetőségek és kapuk nyílhatnak ki – az ügyfélszolgálat pedig napról napra rendelkezésre áll.

Hogyan automatizálhatóak a különböző munkafolyamatok?

Az automatizáció elsősorban a rendszernek és API-kapcsolatnak köszönhető, amivel lehetővé vált a webáruházak és nagykereskedések szinkronizálása is. Olyan beállítások segítik a felhasználót, mint az adatimport szabályok, az árszabályok vagy épp a meglévő és törölt termékek kezelése. De megadható több kategória is, így akár saját csoportosítás szerint jelennek meg a termékek az áruházban.

Mik azok a csereszabályok?

A csereszabályok rendszere azt teszi lehetővé, hogy átfogó módon tudjuk szerkeszteni a nagykereskedések által biztosított termékadatokat. Így cserélhetünk kifejezéseket a terméknévben, a leírásokban és a különböző paraméterekben és akár a raktárkészletben is. Ilyenkor egyszerűen csak a “csereszabály hozzáadása” gombra kell kattintani. Akkor is alkalmazhatunk ilyen csereszabályt, amikor idegen nyelvi környezetből érkezik a szöveg.

Az ilyen szabályok értelmében tehát maximalizálható az adatok konzisztenciája, és azok igény szerint alakíthatóak. Az új vagy módosított csereszabály viszont csak a következő szinkronizációt követően fog teljesülni.

(PR-cikk)