Bajnokok Ligája - A PSG és a Borussia Dortmund jutott elődöntőbe

A Paris Saint-Germain és a Borussia Dortmund is hátrányból fordítva jutott négy közé a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután előbbi az FC Barcelona vendégeként 4-1-re diadalmaskodott, utóbbi pedig hazai pályán 4-2-re legyőzte az Atlético Madridot a negyeddöntő keddi visszavágóján.

Fotó: TASR/AP

A francia csapat egygólos hátrányban várta a második felvonást, ráadásul Raphinha találatával még távolabb került a továbbjutástól, azonban a párharc menetében 180 fokos fordulat állt be, amikor az utolsó emberként szabálytalankodó Ronald Araujót kiállította a játékvezető. A párizsiak emberelőnyüket kihasználva még a szünet előtt egyenlítettek Ousmane Dembélé révén.

A folytatásban egyértelmű fölényben futballozott a PSG, amely bő negyedóra alatt még két gólt szerezve a maga javára fordította a párharcot. A vezető találat után - Vitinha lőtte ki a jobb alsó sarkot 20 méterről - a katalánok mestere, Xavi belerúgott a negyedik játékvezető előtt lévő táblába, ezért a bíró piros lappal elküldte a kispadtól. Ezt követően is folytatódtak a Barcelona hibái, mert Joao Cancelo szabálytalanságából jutott büntetőhöz a rivális, amely ezzel megfordította a párharcot, miután Kylian Mbappé nem hibázott. A hátralévő időben bár volt helyzete a Barcelonának, de Robert Lewandowski lövését Gianluigi Donnarumma hárította, a túloldalon viszont a világbajnok Mbappé újra eredményes volt a hajrában, így végérvényesen lezárta a párharcot.

Dortmundban is a hazai csapat kezdett jobban, ami érthető, mert a Borussiának egygólos hátrányt kellett ledolgoznia. Bár a spanyoloknál Álvaro Morata is rontott ziccert, összességében a jobban és veszélyesebben futballozó sárga-feketék nemcsak egyenlítettek a párharcban, hanem előnybe is kerültek Julian Brandt és Ian Maatsen góljával. A második félidőre viszont teljesen más hozzáállással futott ki a madridi rivális, amely húsz perc alatt egyenlített, azaz visszafordította a maga javára az állást. A fordulatok sora ezzel nem ért véget, mivel az újra hátrányba kerülő Borussia ismét rákapcsolt, és négy perc alatt két gólt szerezve újra előnybe került, ezt pedig meg is őrizte a lefújásig.

A PSG 2021, míg a Dortmund 2013 után jutott ismét a legrangosabb európai kupasorozat elődöntőjébe, ahol a két csapat egymással találkozik majd, először április 30-án vagy május 1-jén.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:

FC Barcelona (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 1-4 (1-1)



gól: Raphinha (12.), illetve Dembélé (40.), Vitinha (54.), Mbappé (61., 89., előbbit 11-esből)

piros lap: Araujo (29., FC Barcelona)

Továbbjutott: a Paris Saint-Germain 6-4-es összesítéssel.



Borussia Dortmund (német)-Atlético Madrid (spanyol) 4-2 (2-0)



gól: Brandt (34.), Maatsen (39.), Füllkrug (71.), Sabitzer (74.), illetve Hummels (49., öngól), Correa (64.)

Továbbjutott: a Borussia Dortmund 5-4-es összesítéssel.

Szerdán játsszák:

Manchester City (angol)-Real Madrid (spanyol) 21.00 (az első mérkőzésen: 3-3)

Bayern München (német)-Arsenal (angol) 21.00 (2-2)

(MTI)