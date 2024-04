Befejezéséhez közeledik a vágsellyei parkerdő revitalizációja

A városi hivatal tájékoztatása szerint virágágyásokat alakítottak ki, évelőket ültettek, árnyékolókat és padokat helyeztek ki a parkban.

„Gyorsan növő kúszónövényeket ültettünk el, amelyek idővel természetes árnyékolók lesznek. A padok mellé új szemeteseket is elhelyezünk"

- közölte a városi hivatal.

Már működik az új közvilágítás a parkerdőben. Elkészült a tómeder is, a fölötte átívelő fahíddal.

„A mostani esős időjárásban rögtön le is tesztelhettük a tavat. Egy közeli zöldtetős épület tetejéről vezetik a vizet a tóba, itt tanulhatnak majd a környezetről a gyerekek. A tornaeszközöket és a játékelemeket már felszerelték. Örülünk, hogy hamarosan a lakosok is élvezhetik a megújult parkerdőt, ahol ivóvíz, és szociális helyiségek is lesznek"