Új McCartney-Lennon dal született a zenei legendák gyermekeinek köszönhetően (VIDEÓ)

Feltámadt a történelem leghíresebb dalszerzőpárosa, Lennon-McCartney – igaz, a Beatles fiai által írt dalnak köszönhetően - írja a The Guardian.

Fotó: Instagram - Screenshot

A Primrose Hillt, Paul McCartney fia, James Sean Ono Lennonnal közösen szerezte,

James apja, Paul is népszerűsítette a szerzeményt a közösségi médiában, „sok szeretetet” küldött Ono Lennonnak.

Az 1977-ben Paul és Linda McCartney gyermekeként született McCartney 2013-ban és 2016-ban két szólóalbumot adott ki, és azt mondta, hogy nagyon izgatott, hogy továbbra is megoszthat zenét a rajongóival. James korábban is írt már dalokat édesapjával, és játszott vele olyan albumokon, mint az 1997-es elismert Flaming Pie.

Ono Lennon saját zenei pályafutását is folytatta édesanyja, Yoko Ono albumain való korai megjelenése óta. Csatlakozott a Cibo Matto alt-rock bandához, akik Ringo Starr fiával, Zak Starkey-val együtt támogatták 1998-ban bemutatkozó Into the Sun című albumát. Több szólómunkákat is kiadott a filmzene mellett.

The Guardian/para