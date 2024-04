A melegek diszkriminációja miatt indított per segíthet a szlovák útlevelüktől megfosztott magyaroknak is

Elvették a szlovák állampolgárságot Lukáštól, aki Londonban házasodott össze barátjával, Markkal, majd ennek alapján felvette a brit állampolgárságot. A szlovák belügy azonban nem ismerte el házasságnak a Nagy-Britanniában hivatalos melegházasságot, és megfosztotta őt a szlovák állampolgárságtól a 2010-ben módosított, de azóta már javítgatott állampolgársági törvény alapján. Lukáš beperelte a szlovák belügyminisztériumot, az ügyben Fiala-Butora János, ismert emberi jogi ügyvéd képviseli. Ilyen pert károsult szlovákiai magyar ügyfelek is indíthatnának.

Fotó: Paraméter-illusztrációs felvétel

Habár már többször finomították, még mindig sértheti az emberi jogokat a szlovák állampolgársági törvény 2010-ben elfogadott változata, amely megfosztja szlovák állampolgárságuktól azokat, akik felveszik más ország állampolgárságát. Bizonyos esetekben ugyan kivételt ad, ilyen például, ha valaki legalább 5 évig él az új állampolgárságot adó országban, vagy pedig egy ottani állampolgárral házasodik össze. Ez utóbbi lett volna a szlovák állampolgár Lukáš indoka is, aki 2022-ben házasodott össze barátjával Londonban, a brit állampolgárságú Markkal. A brit törvények engedélyezik a melegházasságot, és az ilyen házasság alapján kérhető a brit állampolgárság is. Lukáš ez alapján kérte, és meg is kapta a brit állampolgárságot. Majd a szlovák állampolgársági törvény előírásának megfelelően ezt 90 napon belül bejelentette a londoni szlovák nagykövetségen, és egyben kérte a szlovák megtartását is.

Arra hivatkozott, hogy a törvény ezt lehetővé teszi, hiszen egy brit állampolgár házastársa volt, amikor megkapta a brit állampolgárságot. Néhány hónap elteltével azonban levelet kapott a szlovák belügyminisztériumból, amelyben tudatták vele, hogy megfosztották a szlovák állampolgárságától.

Az ügyről a Sme napilap tudósított. A lap ismeri Lukáš teljes nevét, de személyiségi jogainak védelme érdekében csak a keresztnevén szólítja.

„Meg akartam tartani a szlovák állampolgárságot – mondta a Sme napilapnak Lukáš. – Ha heteroszexuális lennék, és egy más állampolgárságú nőt vettem volna feleségül, akkor a szlovák állampolgárságot nem veszítem el.”

Lukáš az állampolgárságától való megfosztása miatt beperelte a szlovák belügyminisztériumot, azt állítja, hogy a tárca megsértette a magán- és családi élethez való jogát, amit garantál Az emberi jogok európai egyezménye. Az ügyben Fiala-Butora János kisebbségi jogokkal is foglalkozó emberi jogi ügyvéd képviseli Lukášt.

Az eljárás azonban még évekig eltarthat, mert Fiala-Butora szerint a probléma maga a törvény, amely diszkriminálja – például – a más szexuális irányultságú embereket is, a bíróságoknak pedig ez alapján kell eljárniuk.

Ennek ellenére a jogi eljárást Szlovákiában kell elkezdeni. „Az eljárást nem lehet rövidíteni, a probléma ugyanis a törvényben van, a törvénynek az alkotmánnyal illetve az emberi jogi egyezményekkel való ellentétének a kimondására pedig csak nagyon kevés intézmény hivatott, ezek elé az intézmények elé eljutni hosszadalmas folyamat” – mondta a Paraméternek Fiala-Butora.

Kihez lehet fordulni?

Az egyik ilyen intézmény a szlovák Alkotmánybíróság.

„Az Alkotmánybíróság elé is el akarunk jutni, de ügyfelem közvetlenül nem fordulhat ehhez a testülethez – magyarázta az ügyvéd. – Előbb a rendes jogorvoslati lehetőségeket kell kimeríteni, ennek az első lépése az a beadvány, amivel a kerületi bírósághoz fordultunk.”

Az ügyet gyorsítaná, ha maga a bíróság fordulna az Alkotmánybírósághoz, ez ugyanis az egyik lehetséges út. „Indítványozzuk is, hogy maga a bíróság forduljon az Alkotmánybírósághoz, ebben az esetben az Alkotmánybíróság gyorsabban kimondhatná a törvény alkotmányellenességét” – mondta Fiala-Butora. Szerinte még a leggyorsabb, legoptimistább változat esetében is legalább két évig tarthat a folyamat.

„Ha nagyon gyorsan meg akarnák oldani a bíróságok, akkor lenne két év, a másik véglet, hogy akár 10 évig is tarthat az eljárás” – véli Fiala-Butora.

A szlovákiai magyaroknak is segíthet a melegek ügyében hozott döntés

Habár az eljárást szexuális alapú diszkrimináció miatt indították, szerencsés esetben segíthet a szlovákiai magyaroknak is, akik magyarországi kötelező tartózkodás nélkül szeretnék felvenni a magyar állampolgárságot.

„Természetesen az a szlovákiai magyaroknak is segítene, ha az Alkotmánybíróság semmissé tenné a törvény vonatkozó szakaszát, hiszen a jogszabálynak ugyanazon szakasza alapján veszítik el a szlovákiai magyarok is az állampolgárságukat” – mondta Fiala-Butora. – Ha az Alkotmánybíróság azt a szakaszt alkotmányellenesnek nyilvánítja, az mindenkinek segít, beleértve a szlovákiai magyarokat is.”

Ilyen pert egyébként károsult, vagyis szlovák állampolgárságuktól megfosztott szlovákiai magyarok is indíthatnának. „Ha lenne olyan szlovákiai magyar panaszos, aki ezt vállalná, akkor ő is indíthatna ilyen pert” – magyarázta Fiala-Butora.

Az Alkotmánybíróság egyszer már „elkente” az ügyet

Az állampolgársági törvény ugyan egyszer már megjárta az Alkotmánybíróságot, de akkor a testület megkerülte a döntést. „Az Alkotmánybíróság akkor úgy döntött, hogy nem döntött” – magyarázta a jogász. Szerinte azonban most nagyobb esély van a sikerre.

„A jelenlegi eljárás keretében egyértelműbb a jogsértés. És most nemcsak az Alkotmánybíróság kezében lesz a döntés, hanem az Európai Unió Bírósága és az Európai Emberi Jogi Bíróság is több szerephez jut – mondta a jogász. – De az Alkotmánybíróságnak is sokkal nehezebb lesz ignorálni a jogsértést, nem tehetik majd meg, hogy nem döntenek.”

Ráadásul az Európai Unió Bíróságának (EUB) nem is kell megvárnia a szlovák Alkotmánybíróság döntését. „Az elsőfokú bíróságnak nem is kell döntenie, maga a bíróság fordulhat kérdéssel az Európai Unió Bíróságához. Ebben az esetben az EUB azonnal dönthet” – magyarázta Fiala Butora. –

Ez lenne a leggyorsabb út, és mi kértük is az első fokon eljáró kerületi bíróságot, hogy tegye ezt meg, vagyis forduljon az EUB-hez.”

Az ügy tehát jelenleg már a kerületi bíróság előtt van, de a beadványt csak ezen a héten szerdán nyújtották be. „A bíróság egyelőre még nem lépett, először a másik félnek kell lehetőséget kapnia, hogy nyilatkozzon az ügyben, észrevételeket tegyen, ezután dönt a bíróság, hogy kitűzi-e a tárgyalást” – mondta Fiala-Butora. Ő arra számít, hogy a bíróság már nyár előtt léphet az ügyben.

Volt már egy hasonló eset

A Sme napilap idéz egy 2022-es esetet, amikor ugyancsak a melegek diszkriminációja, a külföldi melegházasság elismerésének elismerésének elutasítsa miatt indított az ügyfél pert az állam ellen, és nyert. Ez az ügy is az állampolgársággal, pontosabban a letelepedéssel kapcsolatos, de itt nem elvenni akarták a szlovák állampolgárságot, hanem a letelepedési engedélyt nem akarták megadni. A szlovák állampolgár Jakub Šanko de Ruiz és házastársa Mariano Ruiz de Šanko ügyét idézik:

Jakub Šanko Argentínából akart visszatérni párjával, akivel 2019-ben kötött házasságot. A házasságukra hivatkozva kérték a szlovákiai letelepedési engedélyt az argentin állampolgár Mariano Ruiz de Šanko számára, de az idegenrendészeti hivatal ezt megtagadta.

Az indoklás szerint a szlovák családjogi törvény alapján nem ismerhetik el a meleg párkapcsolatot, ezért más indokot javasoltak az ideiglenes letelepedési kérvényhez. A pár bíróságon támadta meg a döntést, és 2022-ben megnyerték a pert.

- lpj -