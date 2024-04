Újabb részletek a gyerekkínzó családról – a nő súlyos dolgokkal gyanúsítja gyermekei apját

Tovább körvonalazódik a sztori akörül a házaspár körül, amely ellen azért indított eljárást a rendőrség, mert a gyanú szerint kegyetlenül bántak négy gyerekükkel. Most a Nový Čas birtokába jutott a Nagyszombati Járásbíróság határozata a páros vizsgálati fogságba helyezéséről, amiben az anya és legidősebb fiának vallomása is szerepel.

Fotó: Rendőrség (Facebook)

A gyermekbántalmazás a nagyszombati járásbeli Dolné Orešany községben történt, és úgy derült rá fény, hogy a helyi alapiskola igazgatónőjének feltűntek a legidősebb gyermek, a 12 éves Adrián sérülései. A testén zúzódásokat, illetve lánc okozta sérüléseket fedeztek fel. A két szülőt, a 32 éves Jaroslavát és a 47 éves Milant közeli hozzátartozó különösen kegyetlen kínzásával, bántalmazásával gyanúsították meg.

A rendőrség által közzétett részletek szerint a kihallgatás során kiderült, hogy a bántalmazások a szülök részéről már legalább 2020 óta tartottak – az apa gyakran heti háromszor is megverte a gyerekeket (12, 8, 5 és 3 évesek). Büntetésképpen lánccal, övvel és kézzel ütötte őket, valamint bezárta őket egy szobába. A rendőrök a lakásban a szoba, illetve a hűtő ajtaján is lakatot találtak. Ha a gyerekek nem fogadtak szót, állítólag gyakran 24 órán keresztül is éheztették őket. Ilyen alkalmakkor a szülők arra kényszerítették gyerekeiket, hogy nézzék, ahogyan esznek előttük, közben pedig provokálták őket. A vallomások szerint a bántalmazásokat elsősorban az apa követte el, viszont az anya semmit sem tett ez ellen.

A férfi rokonai védelmükbe vették Milant, gondoskodó és rendesen dolgozó embernek írták le, míg Jaroslaváról azt állítják, hogy csak otthon ül, terhességei alatt pedig ivott és dohányzott, valamint a szeretői után futkosott. A családot rendszeresen látogatták a szociális hivatal munkatársai is, de mindig mindent rendben találtak.

A vizsgálati fogság elrendeléséről szóló bírósági határozatban Jaroslava és a 12 éves Adrián vallomása is szerepel. A nő a kihallgatás során közölte, hogy Milannal nincs jó kapcsolata, ez pedig már tíz éve tart, amikor a férfi elkezdett dolgozni. Állítása szerint a férfi ekkor kezdett el inni. Amikor egyszer a férfi részeg volt, szíjjal megverte Adriánt, illetve az övnek azon részével is megütötte, ahol a csat van. Ezután a férfi állítólag magyarázkodott, hogy nem akarta.

A nő elmondta: tud róla, hogy Milan megtiltja a gyerekeknek, hogy egyenek. „Adriánt és a többi gyereket is 18 órakor küldi aludni. Kínálja őket étellel, de ha azonnal nem esznek, akkor azt mondja, hogy b*szhatják az egészet” – mondta Jaroslava, aki szerint a férfi semmit sem enged meg a gyerekeknek, akik ezért félnek tőle és stresszben élnek. A nő szerint olyanra is volt példa, hogy Milan az ágyból rángatta ki Adriánt, akit úgy megütött, hogy elesett. Állítása szerint a gyerekek miatt kellett lakatokat szerelni az ajtókra, a hűtőre és a szekrényekre. A hűtőre például azért, hogy a gyerekek ne egyenek ki belőle mindent.

Az ügyben azt követően állt be fordulat, hogy az alapiskola, ahová Adrián és öccse jár, indítványozta a család átvizsgálását, mivel a 12 éves fiú testén sérülésekre figyeltek fel, miközben tornaórára öltözködött át. A határozat szerint a fiú nem mert beszélni a dologról, mert attól tartott, hogy otthon megint megverik őt. A fiú elmondta, hogy apja rendszeresen veri őt, nemrég pedig a lábán is volt egy sérülés, amivel aztán nem mentek orvoshoz. Közölte továbbá, hogy a családban nincs olyan közeli hozzátartozója, akihez bizalommal fordulhatna.

A fiúk gyakran tízórai nélkül és felkészületlenül jártak iskolába. Az anya azt állította, hogy nincs rájuk ideje. Az április 10-én végzett orvosi kivizsgálás során Adrián testén zúzódásokat és véraláfutásokat állapítottak meg a mellkasán.

A bírósági határozat szerint az elmúlt napok intenzitásának körülményeire való tekintettel Adrián vissza akart menni a gyermekotthonba (ahol korábban már elhelyezték), ugyanis ezt tartotta számára a legbiztonságosabb környezetnek. A fiú elmondta, hogy fiatalabb, vétlen testvéreinek további sorsa miatt csak fontolgatta ezt a lehetőséget. Miután a szülőket vizsgálati fogságba küldték, a gyermekeket szociális otthonban helyezték el. A szülőket tettükért 7-től 15 évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti.



(Čas.sk)