Fico kínai pénzből fejlesztené a Komárom-Pozsony vasútvonalat, csak nehogy úgy járjon, mint Orbán a Budapest-Belgrád vonallal

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Komolyan készül a „nagy kínai útjára” Robert Fico miniszterelnök, amelyre már biztos, hogy június 23-27-én kerül sor. A kormányfő pénzt akar összekalapozni Kínában, többek között közút- és vasútfejlesztésre, amiből a déli régiók is kaphatnak.

Fico ugyanis első helyen említette a Komárom-Dunaszerdahely-Pozsony vasútvonal fejlesztését, felújítását és kétvágányúsítását, kínai cégek bevonásával, PPP-projekt keretében.

A szakasz már valóban alapos felújításra szorul, a meglévő egy vágány is gyatra állapotban van, a szerelvények pedig csak a nagyobb állomásokon tudják mellőzni egymást. A vonal forgalma a 2010-es években, amikor a személyszállítást magánkézbe adta a kormány, többszörösére nőtt. Előbb a Regiojet, most pedig a LeoExpressz szállítja az utasokat. A vonal azonban komoly teherforgalmat is bonyolít, a legleterheltebb része a Dunaszerdahely-Pozsony szakasz. A felújítást, a második vágány megépítését már korábban is tervezték, de a megvalósítás csak 2030 után látszott valószínűnek.

Ha ezt sikerül belátható időn, néhány éven belül megvalósítani, az valóban segítene a Csallóköz közlekedésén.

Csak Fico nehogy úgy járjon, mint példaképe, Orbán Viktor, aki már 2014-ben meghirdette a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítását, ugyancsak kínai pénzből, kínai partnerrel. Az eredeti tervek szerint már 2017-ben át kellett volna adni a pályát, de az építés is csak 2022-ben kezdődött el, és még mindig nem fejeződött be.

Egy meleg pár segíthet a magyar útlevélre vágyó szlovákiai magyaroknak

A szlovák mellett a magyar állampolgárságra is vágyó szlovákiai magyaroknak segíthet az a per, amit egy meleg szlovák férfi indított a belügyminisztérium ellen. A férfi ugyanis Nagy-Britanniában megházasodott, a helyi törvény értelmében házasságot kötött brit barátjával, és ez alapján felvette a brit állampolgárságot. A melegházasságot azonban Szlovákia nem ismeri el, ezért a kettős állampolgárságot tiltó törvény alapján elveszítette a szlovák állampolgárságát.

Az ügyét képviselő Fiala-Butora János emberi és kisebbségi jogokkal foglalkozó jogász szerint azonban van esély arra, hogy az állampolgársági törvény korlátozó paragrafusait hazai vagy nemzetközi bírói testületek semmissé nyilvánítsák, ami a magyar útlevélre vágyó szlovákiai magyaroknak is nagy segítség lesz.

Már több mint 2 millió euró gyűlt össze lőszerre Ukrajnának

Szűk négy nap alatt több mint 2,1 millió eurót gyűjtöttek össze civilek a „Lőszert Ukrajnának” kezdeményezés keretében, amiből tüzérségi lőszert vásárolnának a munícióhiányban szenvedő ukrán hadseregnek.

A kezdeményezésbe már csaknem 35 ezren kapcsolódtak be, ők adták össze a támogatást.

Ezt a pénzt a cseh kormány által – természetesen kormányszinten – indított programba szeretnék becsatornázni, Petr Fiala kormánya ugyanis vállalta, hogy világszerte megkeresi azokat a lőszertartalékokat, amelyeket meg tud vásárolni Ukrajna számára. A „békepárti” szlovák kormány ehhez nem csatlakozott, a Fico-kabinet elutasítását akarja ellensúlyozni a civil kezdeményezés, amelyet a Béke Ukrajnának szervezet indított. A csehek már mintegy egymillió megfelelő lövedéket találtak szerte a világban, 20 ország kormánya csatlakozott a kezdeményezésükhöz, az első szállítmányt pedig már júniusban megkaphatja az ukrán hadsereg.

Huliak szivarfüsttel „doppingolja” növényeit

Rudolf Huliak „majdnem környezetvédelmi miniszter” újra igazolta azokat a félelmeket, amelyek végül azt eredményezték, hogy tavaly októberben Zuzana Čaputová köztársasági elnök nem nevezte ki őt a környezetvédelmi tárca élére.

Most a parlamenti irodájában dohányozva mutatta be, hogy szerinte mire van szükségük a növényeknek a fejlődésre: szivarfüstre.

A névnapjára kapott terráriumban lévő növényeket „gázosította el”, arra hivatkozva, hogy a növényeknek „jót tesz a szén-dioxid”. Ezzel világossá tette, hogy fogalma sincs, mit tartalmaz a szivarfüst – a szén-dioxid mellett, amire a növényeknek valóban szüksége van –, és azt is, hogy semmibe veszi a parlament minden helyiségére vonatkozó dohányzási tilalmat.

Lajos P. János