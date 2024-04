Felgyújtotta magát egy férfi a bíróság előtt, ahol Donald Trump büntetőpere zajlik

Felgyújtotta magát egy férfi pénteken a New York-i bíróság előtt, ahol Donald Trump volt amerikai elnök büntetőpere zajlik.

Illusztrációs felvétel (Pixabay)

Az erről szóló médiaértesüléseket a rendőrség is megerősítette, de részleteket nem közölt.

Médiaértesülések szerint a férfi folyadékkal leöntötte és felgyújtotta magát a bíróság előtti Collect Pond parkban, ahol a korábbi elnök hívei és ellenfelei gyűltek össze. A helyszínen tartózkodó emberek segítségért kiáltottak és maguk is megpróbálták eloltani az égő embert, akit végül a rendőrök mentettek meg. A lángok eloltása után a férfit kórházba szállították.

Az önégetés indoka egyelőre ismeretlen, és a férfi állapotáról sem tudni semmit.

Az incidens röviddel az után történt, hogy megtörtént az esküdtszék tagjainak kiválasztása.

New Yorkban Alvin Bragg, a demokrata párt színeiben megválasztott kerületi ügyész emelt vádat Donald Trump ellen egy évvel ezelőtt. A vád szerint a volt elnök törvénybe ütköző módon kampányköltségként tüntetett fel még 2016-os választási kampánya idején egy nagyobb összegű kifizetést, amelyet többek között egy korábbi felnőttfilmes színésznőnek szántak annak fejében, hogy ne beszéljen a nyilvánosság előtt arról, hogy a 2000-es évek elején ismerte az akkor üzletemberként tevékenykedő Donald Trumpot.

A vádiratban 34 rendbeli bűncselekmény szerepel, ami súlyos börtönnel büntethető.

A per tárgyalása hétfőn azután indulhatott meg, hogy a New York-i fellebbviteli bíróság a múlt héten elutasította a halasztásra vonatkozó kérelmet, amelyet Donald Trump jogi képviselői nyújtottak be.

A tárgyalás várhatóan több hétig tart, és elsőfokú ítélet követi.

A volt elnök ellen összesen négy ügyben indult bűnvádi eljárás, kettő szövetségi állami hatáskörben, kettő pedig szövetségi vádemelésként.

MTI