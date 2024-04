Végre fellélegezhetünk: az amerikai képviselők 61 milliárd dollárt szavaztak meg az oroszok által terrorizált Ukrajnának

Több hónapnyi halogatás után az amerikai képviselőház szombat este megszavazta az Ukrajnának szánt 61 milliárd dollárnyi segélyről szóló törvényjavaslatot. 311 képviselő szavazott a javaslat mellett, míg 112-en ellene, így a segély simán átment a képviselőházon. Még a Szenátusnak is szavaznia kell, de ott valószínűleg nem akadályozzák tovább Kijev támogatását.

Forrás: Twitter (OSINTtechnical)

Hosszas huzavona után jutottak el a képviselőházban a szavazásokig a 95 milliárd dolláros csomag elemeiről, amelyek elfogadása esetén Ukrajna 61 milliárd, Izrael 26 milliárd, Tajvan pedig 8 milliárd dollárban részesül.

The bill on Ukraine aid worth $60.8 billion was passed with 311 members voting for it and 112 members voting against it, 59.5% of all members voted for the Ukraine aid bill



210 Democrats voted in favor

101 Republcians voted in favor



112 Republicans voted against pic.twitter.com/P2GboDL9JJ — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) April 20, 2024

A teljes csomagot Joe Biden elnök vitte a törvényhozás elé még tavaly, de az fennakadt a képviselőházban többségben lévő republikánusok ellenkezésén. Végül a segélyt 101 republikánus támogatta, 112 ellenezte, és a szintén 210 támogató demokrata szavazattal együtt simán átment.

Az elmúlt hónapokban Zelenszkij és az ukrán vezetés számos alkalommal jelezte, hogy az amerikai segítség kulcsfontosságú az Oroszország elleni háborúban. A Telex még decemberben arról írt, hogy 2023 végéig elfogy minden olyan, Ukrajnának szánt támogatás, amelyet az Egyesült Államok korábban jóváhagyott. Ahhoz, hogy az Oroszország által megtámadott ország pénzügyi segítsége Washington részéről továbbra is fennmaradjon, az amerikai törvényhozásnak meg kellene szavaznia az erről szóló csomagot. Mindeddig azonban ez a támogatást az amerikai határvédelemmel összekötő republikánusok ellenállása miatt nem történt meg.

Ukrajna szerint csak az eddigieknél nagyobb támogatással mozdíthatók el a bemerevedett frontvonalak az orosz erőkkel szemben, de Kijev attól tartott, az idő előrehaladtával egyre több lesz a bizonytalansági tényező, amelyek megakadályozhatják, hogy Ukrajna továbbra is tervezhető, érdemi segítséget kapjon. Ilyen volt a 2024 novemberi amerikai elnökválasztás, amely az Ukrajna támogatását kevésbé szorgalmazó republikánusok legesélyesebb jelöltje, Donald Trump miatt jelent kockázatot, de ott voltak az újabb konfliktusok is, elsősorban Izrael gázai háborúja, de akár Venezuela újdonsült területi igénye is szomszédjával, Guyanával szemben, ami geopolitikai jelentőségénél, földrajzi fekvésénél fogva szintén elvonhatja az Egyesült Államok figyelmét Ukrajnáról.

Az ukrán elnök lelkesen fogadta a döntést. Volodimir Zelenszkij a közösségi oldalán arról beszélt, hogy ma végre döntöttek az amerikai támogatási csomagról, amiért annyit küzdöttek.

"Nagyon fajsúlyos a csomag, amelyet a frontvonalon lévő katonáink, az orosz terrortól szenvedő városaink és falvaink is érezni fognak. Az Egyesült Államok képviselőháza ma szavazott. Köszönet mindenkinek, aki ehhez hozzájárult: ez a döntés az élet védelmét szolgálja."

Nem sokkal az amerikai döntés után megszólalt a Kreml szóvivője is.

"The decision of the US House of Representatives to pass a bill to help Ukraine will further enrich the US and further ruin Ukraine," Kremlin spokesperson Dmitri Peskov said in a first response. pic.twitter.com/EVu031VeR7 — NOELREPORTS (@NOELreports) April 20, 2024

Dmitrij Peszkov szerint az Egyesült Államok Képviselőházának döntése, hogy elfogadja az Ukrajnát segítő törvényjavaslatot, tovább gazdagítja az Egyesült Államokat és tovább rombolja Ukrajnát”.

(Telex/para)