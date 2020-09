Skizoaffektív zavarokkal küzdött a szlovák vállalkozó, aki a belga rendőrök brutális bánásmódja után meghalt

Felesége, Henrieta Chovancová nyilatkozott a belga médiának arról, hogy férje skizoaffektív zavarokkal küzdött. Az ilyen pácienseknél kevert módon jelennek meg a skizofrénia tünetei, mint például a hallucináció vagy a téveszmék és a kedélyállapot zavarai, mint például a depresszió.

Jozef Chovanec és a belga videóból egy részlet

Felesége szavai szerint Jozef Chovanec 2016 decemberétől pszichiátere tanácsára a mentális betegségek széles körére alkalmazható gyógyszereket kezdett szedni, 2017 márciusában viszont elhagyta azokat, mert tompává, fásulttá tették őt. Semmi nem érdekelte, csak sokat aludt. Fizikai szempontból jól volt, lelkileg viszont nem. 2017 szeptemberében kellett volna ellenőrzésre mennie, ám felesége nem biztos benne, hogy ez megtörtént.

A De Morgen napilapnak nyilatkozva beszélt arról is, hogy amikor a 2018 februárjában történt incidens után meglátogatta őt a kórházban, ahová szállították, látta, hogy fel van dagadva a karja, el van törve az egyik ujja és a sarka.

A Het Laatste Nieuws napilap szombaton közölt interjút Chovancová belgiumi ügyvédjével, Ann Van de Steennel, aki azt mondta azon dolgozik, hogy az ügyet Charleroi-n kívüli bíróság tárgyalja, és elvegyék azt a jelenlegi vizsgálóbírótól.

Van de Steen szerint sokkoló a monsi főügyészség múlt heti bejelentése, mely szerint nincs rá bizonyíték, hogy a reptéri rendőrség bánásmódjának köze lenne Chovanec halálához.

"Rossz érzésem van emiatt. A felvételek mindenkit sokkoltak a főügyészségen kívül" - mondta.

Úgy érzi, a főügyészség a rendőröket akarja védeni, miközben brutálisan bántak a szlovák vállalkozóval, miután őrizetbe vették viselkedése miatt a reptéren. Emlékeztetett, ő sem állítja, hogy közük van a halálához, viszont sok minden erre utal. Például az, hogy teljes súlyukkal ültek Chovanecen a fogdában mintegy negyedórán keresztül, míg ő összekötött lábakkal és kezekkel feküdt a hasán, fejét pedig egy pokrócba csavarták.

Az ügyvéd szerint csak akkor lehetséges egy alapos vizsgálatot lefolytatni, ha az ügy vizsgálatát megvonják a vallóniai hatóságoktól és áthelyezik a flamand országrészre. Ehhez ugyanakkor az igazságügyminisztérium beleegyezésére van szükség.

Augusztus közepén, két és fél évvel azt követően, hogy Jozef Chovanec szlovák vállalkozó szívinfarktus következtében életét vesztette a belgiumi Charleroi repterén, a belga média lehozott egy videót abból a helyiségből, ahol fogva tartották, miután az hivatalos bejelentés szerint helytelenül viselkedett. A 2018 februárjában készült videón látható, ahogy hajnali fél ötkor a fogva tartott Chovanec a fogdában a falba veri a fejét olyan erővel, hogy vérezni kezd. Ekkor hat rendőr rohan be a helyiségbe, majd az ágyon lefogják a szlovák vállalkozót, egyikük rá is nehezedik a mellkasára. Ezzel egyidejűleg az egyik rendőrnő a nácikéhoz hasonló karlendítést mutat be, majd a másik kezével egyfajta Hitler-bajuszt imitál az arcára, miközben a többiek ezen szórakoznak. Chovanec perceken belül eszméletét veszti és már csak azt látni, ahogy a mentők próbálják újraéleszteni. Chovanec kómába esett, amiből viszont már nem kelt fel.

(TASR)