Sklenár úgy véli Čaputová igazán jó NATO-főtitkárjelölt lenne

Zuzana Čaputová köztársasági elnök „igazán jó jelölt” lenne a NATO-főtitkári tisztségre – mondta Martin Sklenár védelmi miniszter a kabinet ülése után. A Čaputová esetleges jelöltségével kapcsolatos találgatásokat nem kommentálta.

Zuzana Čaputová (TASR)

„Az új NATO-főtitkár megválasztásának folyamata elindult, számos tényezőről kell még dönteni, amelyeket minden tagország elfogad" - mondta Sklenár.

Sklenár szerint Szlovákia számára jó lenne, ha a posztot olyan személy töltené be, aki ismeri a NATO keleti határain és az Ukrajnában kialakult helyzetet, és érti a védelem és a biztonság fontosságát.

A NATO-főtitkári poszton idén ősszel lehet változás. „Még csak formálódik a megállapodás, hogy ennek végleges formája milyen lesz, azt majd meglátjuk" - jegyezte meg a miniszter.

Jelenleg Jens Stoltenberg tölti be a főtitkári tisztséget. „Jó munkát végez, és - tekintetbe véve az Ukrajnában történteket is - a tagországok úgy döntöttek, többször is meghosszabbítják a mandátumát" - mondta Sklenár, és hozzátette, úgy véli, többször már nem lehet meghosszabbítani Stoltenberg mandátumát.

