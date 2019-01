Škriniarnak ennyi esze van, gyerekes módon reagált az Instán!

A Nový Čas írta meg a szlovák válogatott szupertehetséges labdarúgója kapcsán, hogy az Inter Milannál folytatott tárgyalásai része, hogy a jelenlegi 1,6 millió eurós éves fizetéséhez további 2 milliót kér, hogy maradjon a klubnál. Az Inter ezt sokallja, legfeljebb 2,5 millióig hajlandóak elmenni. A lap azt is fejtegette, hogy vajon Škriniar ezzel a távozását szeretné-e előkészíteni. Tavaly ugyanis az FC Barcelona 70 milliót kínált érte, az Inter azonban még 10-et kért. Azóta az értéke az átigazolási piacon kb. 20 millióval is nőhetett. A garamszentkereszti származású hátvéd helyzetét az Internél némileg bonyolítja, hogy az olaszok afelé haladnak, hogy leszerződtessék az uruguayi klasszist, Diego Godint az Atlético Madridtól, és elképzelhető egy olyan forgatókönyv is, hogy az olaszok beáldozzák a szlovákot.

A jövőjével kapcsolatos találgatásokat, fejtegetéseket azonban nem épp barátságos módon reagálta le Škriniar az Insta-storyjában. Ráadásul nem volt elég neki belekötni a lapba, hanem úgy általában letrágyázta az egyszerű szlovák polgárt is.

"Szlovák média és emberek = TRÁGYA. Most kommentáljatok és írogassatok. Tisztelet a kivételnek" - áll a közzétett posztban.

(Nový Čas)