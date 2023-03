Slosiarik: Matovič sem érezheti magát biztonságban a Demokratáktól, de a jobboldalon minden pártra veszélyesek lehetnek – Interjú

Legfeljebb egy számjegyű támogatottságra számíthat – legalábbis kezdetben – Eduard Heger kedden bemutatott pártja, a Demokraták (Demokrati), véli Martin Slosiarik szociológus, a Focus közvélemény-kutató ügynökség igazgatója. A támogatói egy részét ráadásul a már létező jobboldali pártoktól, a KDH-tól, az OĽaNO-tól szerezheti, de az SaS sem érezheti magát biztonságban. A párt potenciálisan akár két számjegyű eredményt is elérhet, de rz csak lehetőség, ezért sokat kell dolgozniuk.

Fotó: Demokraták - Facebook

Milyen választói potenciállal rendelkezik ma a Demokraták párt? Segít neki, hogy több minisztere, parlamenti képviselője is van?

Konkrét számok egyelőre nincsenek, meglátjuk, hogy a párt a következő hetekben hogyan mutatkozik be, hogyan ragad meg az emberek fejében. Van egyfajta igény arra a választók körében, hogy a jobbközép pártok körében egyfajta integráció menjen végbe. Ha nem is teljes integráció, de legalább valamiféle összefogás. A politikai palettának ebben a szegmensében sok olyan párt van, amelyek a választási küszöb alatt vagy annak környékén mozognak, és a választók is tudatosítják, hogy a választás során viszonylag nagy arányú a szavazat „veszhet el“, azoké, akik ezekre a kis pártokra voksolnak. Én arra számítok, hogy ez a párt az összefogás egyfajta kezdeményezője lesz. Ha a Demokraták egyedül marad, akkor besorolódik azok közé a pártok közé, akiknek egy számjegyű a támogatottságuk.



Martin Slosiarik (Fotó: FB)

Mire alapozza a támogatottság előrejelzését?

Csak abból tudok kiindulni, hogy korábban rákérdeztünk a Kék koalíció támogatottságára, de talán ennél is pontosabban mutatja a Demokraták potenciálját, ha azokat a számokat nézem, amikor a pártok összefogására kérdeztünk rá a politikai palettának ezen a részén.

Ezekből az következik, hogy a választás szempontjából egy számjegyű lehet a támogatottságuk, vagyis ennyien lehetnek, akik rájuk adnák a voksukat, ha most lennének a választások. Ha viszont úgy tesszük fel a kérdést, hogy elképzelhetőnek tartják-e, hogy egy ilyen értékrenddel rendelkező pártot válasszanak, akkor már két számjegyű eredmény jön ki.

Az alapkérdés az, a párt vezetőinek ezt kell megválaszolniuk, hogy miért szavazzanak rájuk az emberek. A válasz erre lehet az összefogás, a kisebb pártok összegyűjtése egy választási listára.

Számszerűleg mit érthetünk a két számjegyű támogatottság alatt: 25 vagy inkább 15 százalék?

Lehet talán 20 százaléknyi, sőt, inkább 15-20 százaléknyi választó, akik pozitívan reagálnak egy ilyen ajánlatra. De ez nem jelenti azt, hogy valamennyien rá is szavaznának, hogy ez a párt ekkora támogatást fog kapni.

Hol lehet a plafon számukra?

Ezt nem lehet ma megmondani. A potenciál feltehetően két számjegyű, ahogyan már említettem, de ez a csak lehetőség. Ezek elsősorban a jelenlegi jobbközép pártok – konzervatívok, liberálisok egyaránt – választói.

De itt van egy nagy de: ha nem kerül sor összefogásra, akkor nem tudják megszólítani a jelenleg még bizonytalan választókat, csak a konkurenciától vehetnek el szavazatokat a palettának ebben a spektrumában.

Vagyis előfordulhat, hogy az a párt, amely eddig 5 százalék felett volt, a küszöb alá esik.

Honnét gyűjthetik össze a választóikat?

Természetesen számolhatnak azoknak a kis pártoknak a támogatóival – a Spolu, a Šanca vagy Ján Budaj pártja –, amelyek már a Demokratákon belül vannak, illetve vannak azok a pártok, amelyekkel már tárgyalnak. De ez csak 1-2 százalékot jelent reálisan. Kérdés, hogy mi lesz a Za ľudíval, az egész pártra számítanak vagy inkább csak egyénekre, mint például Juraj Šeliga vagy Jana Žitňanská. Ha a választási potenciálját keresem a pártnak, akkor arra a politikai spektrumra tippelek, ahol most a KDH és részben az OĽaNO működik, de természetesen beletartozhatnak a mérsékelt konzervatívok és a mérsékelt liberálisok is.

Igor Matovič meglepően nyugodtan reagált a Demokraták létrejöttére, vagyis Heger távozására, az OĽaNO bázisa mennyire van veszélyben? A KDH-t említette, rajtuk kívül mely pártoktól rabolhatnak még választókat a Demokraták?

Igen, az egyik a KDH lehet, de nem szabad megfeledkeznünk az OĽaNO-ról sem, hiszen Heger ebből a pártól távozott. Én nem lennék annyira nyugodt Igor Matovič helyében, mert pártja 7 százalék körül mozog, ami egyáltalán nem kényelmes helyzet.

Meglátjuk, hogy az OĽaNO választói mennyire kapcsolódnak Igor Matovičhoz, mert ha csak kis százalékukat is magával viszi Heger, ha csak egy keveset is elveszít a választói közül, akkor könnyen a választási küszöb alá eshet.

Az OĽaNO és a KDH sincs olyan kondícióban, hogy megengedhetné magának 1,5 vagy akár csak 1 százalékpontnyi választói veszteséget, pedig ennyit a Demokraták könnyen elvihet tőlük. Ekkora veszteség már a küszöb alá lökhetné őket. E két nagyobb párt mellett a Demokraták fenyegethetik a kisebb pártokat, amelyekkel most is tárgyalnak. Ha azonban nem jön létre köztük megegyezés, akkor lenullázhatják őket Hegerék.

Említette a mérsékeltebb liberális szavazók egy részére is pályázhat a Demokraták. Tehát az SaS és a PS sem lehet nyugodt?

Úgy vélem, hogy a liberális választók számára – akár konzervatívabbak, akár kevésbé – a kínálat megfelelő, akár a PS, akár az SaS részéről. Ahogy én látom, Hegerék elsősorban a jobbközép spektrumot akarják megcélozni, tehát az ajánlatuk elsősorban a konzervatív, esetleg a mérsékelt konzervatív választó számára készül.

És újra visszatérnék az összefogás ideájához: május környékén ezeknek a kis, jobboldali pártoknak mindenképpen el kell gondolkodniuk, hogy hogyan akarják folytatni.

A választási küszöbön billegőknek legkésőbb akkor el kell dönteniük, hogy vállalják a kockázatot, és egyedül indulnak, vagy pedig elő kell venni egy szélesebb, nagyobb összefogás tervét. Az ilyen új pártok létrejötte, és most nemcsak a Demokratákra gondolok, hanem például Mikuláš Dzurinda projektjére vagy a Jablkóra is, vagyis mindenre, ami ebben a térben a következő hetekben létrejöhet, automatikusan azt eredményezi, hogy a százalékok tovább töredeznek. Ez pedig azt okozhatja, hogy olyan pártoknak is problémát jelenthet majd a parlamenti küszöb átlépése, mint az OĽaNO, a KDH, de akár az SaS is.

Felmerült, sőt, maga Igor Matovič „javasolta”, hogy a Demokraták a Szövetséggel is tárgyalhatnának. Mit hozna egy esetéleges partnerség a Szövetséggel?

Igen, a Szövetség is felmerült lehetséges partnerként, de erre a kérdésre nem ismerem a választ. Azért nem, mert ezzel a lehetőséggel korábban nem nagyon számoltunk, nem teszteltük ezt.

Ez azt jelenti, hogy nem tudom kiértékelni, hogy a Demokraták potenciális választóinál létezik-e valamiféle korlát azzal szemben, hogy a kisebbségi magyar választókat képviselő párttal szövetkezzenek.

Ezzel ugyanis számolni kell, ha az egyesülés az etnikai határt átlépve valósulna meg. Azt azonban biztosan mondhatjuk, hogy a Szövetséggel való összefogásnak nem lenne „megsokszorozó” hatása a választók számát tekintve, inkább azt kellene mérlegelni, hogy nem lenne-e riasztó egyes választók számára, hogy olyan pártra adják voksukat, amelynek „magyar szárnya” is van.

Lajos P. János