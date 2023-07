Slotát Ficóra cserélte a komáromi bombázó

A Smer fiatal jelöltjei között számos olyan ismerős arc szerepel, aki már valamivel felhívta magára a figyelmet a múltban. Köztük van Jana Jányová is.

Jana Jányová és Robert Fico (Fotó: J.J. - Facebook)

A Smer egyik idei erősítésének számít a Komáromból származó egykori szlovák playmate, Jana Jányová. Korábban szőke ciklonként vágódott be az erotikus magazinban, mostanra decens megjelenésű fekete hölgy lett belőle.

Jana Jányová korábban egyébként ott állt Ján Slota fia, Pavol Slota oldalán, amikor az két évvel ezelőtt bejelentette pártalapítási szándékkal elindított aláírásgyűjtését. Pavol Slota korábban olyan emberként mutatta be Jányovát, aki a sport-PR területén tevékenykedett. Ehhez képest Jányová 2007-ben, 19 évesen, még Árkyová néven inkább a modellvilág terén kamatoztatta bájait, a népszerű férfimagazin, a Playboy címlapján is feltűnt anyaszült meztelenül, a következő felirattal: „Isteni harcosnő Komáromból”. A kép ITT tekinthető meg. Emellett további olyan fotók készültek róla, amelyeken felfedte bájait. 2011-ben férjhez ment, felvette a Jányová nevet, 24 évesen pedig világra hozta lányát.

"Éltem a lehetőséggel, amit akkor felkínáltak, hízelgőnek éreztem és ki akartam próbálni valami újat. Az is megszólított, hogy egy olyan magazin kért fel, amely világszerte ismert, elsősorban a férfiolvasók előtt" - jegyezte meg a Plus 7 dní hetilapnak.

A politikában is van egyébként már egy rövid múltja, tavaly ugyanis Pozsony-Ružinovban indult a polgármesteri címért a Slota-féle Domov-NS párt jelöltjeként, a Smer-SD és a Republika támogatásával. Ennek ellenére csupán 1212 szavazatot szerzett, ami a leadott érvényes szavazatoknak csak a 4,9%-a. Képviselőjelöltként még ennél is kevesebben, 271-en karikázták a nevét.

Most viszont a jelek szerint már átigazolt a Smerhez, annak teljes jogú tagjává vált. A Facebookon most már a Smer logójával ellátott videókat tesz közzé, melyeken arról is beszél, hogy Dél-Szlovákia problémáival szeretne foglalkozni.

Instagram oldalán rendszeresen válaszola követői kérdéseire, és így sikerült megtudni róla, hogy soha nem lépne egy pártba Igor Matovič-csal, Veronika Remišovával vagy Anna Záborskával. Orbán Viktorról is nyilatkozott, őt úgy írta le, mint egy politikust, aki saját polgárai érdekeit védi.

Azt egyelőre nem tudni, hogy hányadik helyen szerepel majd a Smer-SD választási listáján.

(Denník N)