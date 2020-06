A Slovan fontolgatja, hogy kilép a bajnokságból, ha nem engednek be több nézőt a stadionokba

Az elmúlt napokban szinte napi témát képez a szurkolók korlátozott számban történő beengedése a futballstadionokba. A Slovan Bratislava labdarúgóklub vezetősége fontolóra veszi, hogy ha nem javul a helyzet, átlépnek egy külföldi bajnokságba.

Fotó: TASR

Mint ismeretes, a koronavírus-járvány kedvező alakulásának köszönhetően szerdától újabb enyhítés lépett életbe, amely szerint június 10-től engedélyezik a tömegrendezvényeket 500 főig, július 1-től év végéig pedig 1000 főig. Mivel a sportesemények is tömegrendezvénynek számítanak, ez a korlátozás a futballmérkőzésekre is vonatkozik.

Az elmúlt napokban a Slovan Bratislava és a Spartak Trnava vezetősége is a szabályozás módosítása mellett kezdett el kampányolni: azt akarják, hogy a szurkolókat egy előre meghatározott százalékban, az egyes stadionok befogadóképességéhez mérten engedjék be. A kezdeményezést a Szlovák Labdarúgó-szövetség és a Ligás Klubok Uniója is támogatja, amely már a Közegészségügyi Hivatalt is felkereste ez ügyben.

Most ifj. Ivan Kmotrík, a Slovan vezérigazgatója úgy nyilatkozott a SME-nek adott interjúban, hogy ha nem sikerül megegyezni az ügyben, fontolóra veszik, hogy átlépnek egy másik ország bajnokságába.

Kmotrík szerint súlyos következménye lesz annak, ha hat hónapon keresztül meccsenként ezer nézőt engednek be a stadionokba. Véleménye szerint a bajnokság színvonala még lejjebb süllyedne.

„Nem szeretnénk félprofi bajnokságban játszani, ami jelenleg is veszélyeztet minket. Örülnénk, ha a bajnokság színvonala felfelé ívelne, de a jelenlegi helyzetre való tekintettel nem túl jók a kilátások. Egyértelműen konkurenciára, attraktív mérkőzésekre van szükségünk, és félünk, hogy Szlovákiában ez nem lesz számunkra lehetséges. Magyarországon vagy Csehországban kereshetünk lehetséges megoldást, ahol felelősségteljesen állnak az egészhez. A szurkolók és szponzorok felől is nagy az érdeklődés, valamint az állam támogatását is érezni lehet”

– mondta Kmotrík a SME-nek.

A vezérigazgató annak a gondolatát sem vetné el, ha több szlovákiai csapat is külföldi bajnokságban játszana. Véleménye szerint most jött el annak az ideje, hogy erről beszéljenek.

„Ideális lenne, ha 3-4 szlovákiai csapat átlépne ugyanabba a bajnokságba. Hasonló ötleteket már hallhattunk a dunaszerdahelyiek részéről. Ha teoretikusan csatlakozna még a Spartak Trnava, illetve egy másik klub, akkor közösen átléphetnénk például a magyar ligába. Ez értelmet adna számunkra és az említett kluboknak, valamint az említett bajnokságnak. Ez biztosan a színvonal növekedését jelentené"

– tette hozzá a pozsonyi klub vezérigazgatója.

Emellett Kmotrík bízik benne, hogy a kormány még átgondolja a szurkolók számának korlátozását, ugyanis ellenkező esetben több klub is csődközeli helyzetbe kerülhet.

Az ötlettel kapcsolatban a DAC-nál és a Spartak Trnavánál is érdeklődtünk, amint választ kapunk, beszámolunk róla.



(SME/para)