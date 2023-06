A Slovan megtalálta a sokat bakizó Chovan helyettesét – az új szerzemény a katari vébén is védett

Az ŠK Slovan Bratislava labdarúgóklub megtalálta Adrián Chovan helyettesét egy olyan kapus személyében, aki a csapatkapitányi karszalagot viseli hazája válogatottjában, és a decemberben rendezett katari világbajnokságon is részt vett.

A Slovan intenzíven kereste az elmúlt időben sokat bakizó Adrián Chovan helyettesét, most pedig úgy tűnik, hogy meg is találta. A 35 éves kanadai Milan Borjan a szerb CZ Beograd együttesétől érkezik Pozsonyba. A rutinos portás a katari világbajnokságon is ott volt a nemzeti csapattal, és végigvédte mindhárom csoportmeccset a belgák, a horvátok és a marokkóiak ellen.

A Sport Klub szerb televízió szerint Borjan egyéves vendégjátékra érkezik a Slovanhoz, a megállapodás szerint pedig az égszínkékek állják a hálóőr fizetésének a felét.

Borjan odlazi u Slovan iz Bratislave https://t.co/4c76CeAdJF — Sport Klub (@sportklub) June 14, 2023



(Čas.sk)