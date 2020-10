A Slovan ultrái és Mazurek és készülnek sétálni Pozsonyban, és ez súlyos büntetésekkel járhat

A Slovan ultrái már többször is felhívták a figyelmet a szombaton délután két órakor kezdődő pozsonyi tüntetésre. Milan Mazurek (ĽSNS) pedig azt mondta, ő csak elsétál a kormányhivatal elé.

Illusztráció

Szeptemberben, amikor még nem lehetett tudni, hogy a Központi Válságstáb korlátozza a gyülekezési jogot, és hat főnél több személy számára nem engedélyezi azt az utcán. E héttől viszont ez már érvényben van, így a tüntetés sincs engedélyezve. A Pozsony-Óvárosi Városi Hivatal közölte is, hogy nem is jelentették be a tüntetést.

A Slovan ultrái által tervezett vonulás a főállomástól indul, majd gyertyagyújtással folytatódik a kormányhivatalnál. Október 8-án jelezték, hogy felhívásukra a nagyszombati, zsolnai, nyitrai, kassai, eperjesi, besztercebányai, rimaszombati, púchovi és turócszentmártóni fanklubok is reagáltak és jelezték részvételüket. Miután életbe lépett a gyülekezések korlátozása, nem álltak le, sőt, közölték: "Mi ott leszünk, és ti?", valamint arra szólítottak fel, hogy szimpatizánsaik osztják meg a Facebookon a bejegyzést.

Miután a Denník N rákérdezett, közölték, hogy nem ők a szervezők és később ezt kirakták a Facebookra is. Kértek mindenkit, hogy legyenek feketében, viseljenek maszkot és ne követhessenek el semmit, amiért a "zöldek" beavatkozhatnak, és megzavarhatják a menetet.

Az ĽSNS parlamenti képviselője, Milan Mazurek saját közösségi oldalán írta, hogy "14.30 körül ideális lesz arra haladni és talán még kedvesen integethetünk is a kormányfőnknek, aki ilyen büszkén képvisel bennünket Brüsszelben".

A Denník N kérdésére az igazságügyi minisztérium közölte, hogy aki a gyülekezési jog korlátozása ellenére részt vesz a tüntetésen, kihágást követ el, amit a belügyminisztérium közigazgatási eljárás keretén belül bírál el. A kerületi rendőrkapitányság azt közölte, figyelemmel kísérik az eseményt és folyamatosan kiértékelik, ami történik. Hozzáteszik, hogy aki megsérti a Szlovák Közegészségügyi Hivatal előírásait, azt 1659 euróig, helyszíni bírságként 1000 euróig terjedően büntethetik.

Ha egy tüntető rendőrre támad, azt 12-től 25 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. Azt is közölték, hogy amennyiben a tüntetésen pozitív Covid-19-teszttel rendelkező személy részt vesz, azzal a veszélyes betegség terjesztésének bűntényét követi el, és ezért 4-től 10 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.

(Denník N)