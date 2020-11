A Slovanet távközlési szolgáltató hozzájárul az Ön szép karácsonyához

A Slovanet távközlési szolgáltató új akciójában az internetes programokat és a televíziós csomagokat még nagyobb mértékű kedvezménnyel kínálja az igénybevétel első 6 -9 hónapjára. A televízióval összekötött internetes csomag akár már 15 € kedvezményes árért is elérhető, sok városban és községben hűségidő nélkül is és újra a bővített hálózati lefedettséggel.

A Slovanet szolgáltató legújabb akciójában a kiemelt internetes programokat és televíziós csomagokat az igénybevétel első 6 -9 hónapjára jelentős kedvezménnyel kínálja.

„A szép karácsonyhoz nem kell sok“, állítja karácsonyi kínálatában az országos kiépítettségű Slovanet távközlési szolgáltató. Ez azonban nem azt jelenti, hogy Önnek szerénykednie kellene, hanem azt, hogy a szolgáltató által biztosított internetes programokkal és televíziós csomagokkal Ön ebben az évben jelentős összeg takarít meg.

Emellett a Slovanet szolgáltatótól az igénybevétel első 6–9 hónapjára a különlegesen kedvezményes árért több szolgáltatást kap. Ezek elérhetősége az utóbbi időszak alatt újra bővült és ezen kívül több partneri optikai hálózatban is biztosított. A Slovanet szolgáltató által kínált legkedvezőbb internetes akciós ajánlatok és azok televízióval kombinált változatai az Ön számára már Szlovákia csaknem teljes területén elérhetők.

A televízióval összekötött leggyorsabb internetes csomag csak 15 €-ért

Most az első félévre remek havi 15 €-s áron megszerezhető a leggyorsabban elérhető internet és televízió csomag nem csak az összes optikai hálózatban, de már a DSL vezetéken keresztül is. Emellett a televíziót a választható tematikus vagy prémium csomagokkal bővítheti ki. Kedvező a csomag így kialakult, mindössze havi 20 €-s ára is. A Slovanet szolgáltató a kábelhálózatoknál az első 6 hónapos időszakban havi 5 € engedményt biztosít a tíz HD minőségű csatorna vételét biztosító televíziós csomag és a legigényesebbeket is kiszolgáló 300 Mbit/s csatlakozási sebességet biztosító nagyszerű internet választásánál. A Slovanet saját hálózatán belül nyújtott szolgáltatások és csomagok vonatkozásában a szerződés nem tartalmaz hűségidőt és Ön bármikor más programra térhet át.

Több tematikus TV csomag csak 0,04 €-ért

Legújabban szimbolikus árért hozzáférhető válik öt kiegészítő tematikus csomag – a Család, Kényelem, Mozi, Junior és Magyar Csomag. A televíziós szolgáltatások többségéhez az első félévre a fenti két-három csomag közül az egyiket a nagyszerű havi 0,04 €-ért választhatja.

A Slovanet szolgáltatótól a televízió csaknem minden internethez elérhető!

A digitális televíziót már nem csak a Slovanet optikai vagy kábeles hálózatán követheti. Köszönhetően az új technológiáknak aktiválható a „Televízió internettel“ nevű csomag a nagy sebességű DSL internet csatlakozáshoz, valamint az LTE internethez is. A „Televízió internettel“ csomag a szlovák és cseh csatornák többségénél 7 napos archívumot biztosít és a szolgáltatás Szlovákia csaknem egész területén hozzáférhető.

Kedvezményes az önálló internet is

A Slovanet szolgáltató különleges csökkentett kezdőárat kínál már az önálló optikai vagy kábeles internet aktiválásánál is (Optik 60, Optik 100 és Optik 300 programok). Az első 6 hónap folyamán az engedmény 18 €. Ennél is nagyobb engedményeket a szolgáltató az LTE csatlakozás esetében nyújt. A leggyakrabban értékesített internetes program a 15 Mbit/s csatlakozási sebességű LTE 15 program 9 hónap idejére is csökkentett, csak havi 9 €-s áron érhető el, amivel 54 €-s megtakarítást érhet el.

Korlátozás és hűségidő nélküli még magasabb lefedettség a szolgáltatásoknál

A Slovanet szolgáltató Szlovákia területén állandóan bővíti az optikai, kábeles és LTE hálózatokkal való lefedettséget és azok keretein belül az adatok vonatkozásában korlátlan csatlakozást biztosít. Emellett azon kevés szolgáltatók egyike, aki a saját teljes hálózatán belüli szolgáltatásokat hűségidő nélkül kínálja.

Ellenőrizze a saját lakhelyén hozzáférhető csatlakozás lehetőségét.

A konkrét kedvezményes ajánlat az Ön városának, községének vagy lakcímének helye függvényében különböző lehet. Ezért tájékozódjon vagy kérjen ajánlatot - a Slovanet honlapján található e-shop menüpontban, telefonon a 0800 608 608-as számon, vagy személyesen az ügyfélszolgálatunknál – és kérje az Ön csatlakozási pontján elérhető legelőnyösebb kínálatunkat.

Kiegészítő információk a hűségidő nélküli csatlakozásról

A csatlakozások összes szokványos típusának esetében a kedvezményes, hűségidő nélküli szolgáltatások kínálata a Slovanet saját távközlési és televíziós hálózatán érhető el. A hűségidő nélküli csatlakozás más szolgáltató hálózatain keresztül is elérhető (például a DSL típusú internet), azonban a kedvezményes ajánlatok valamelyike nélkül. A hűségidő nélküli csatlakozási szerződések felmondási határideje 3 hónap. A Slovanet távközlési szolgáltató a hűségidő nélküli programok kínálatát a saját szolgáltatásai színvonalának folyamatos emelésével biztosítja. Az internetes csatlakozás több típusához kedvezményes telefonálási lehetőség is aktiválható.

Tájékozódjon a lakcímén hozzáférhető kínálatról

Az Ön lakcímén hozzáférhető aktuális akciós internetes és televíziós kínálatra, csomagokra és azok paramétereire vonatkozó, valamint azok elérhetőségéről szóló

bővebb tájékoztatást keresse a www.slovanet.sk honlapon található e-shop menüpontban, hívja fel az ingyenes 0800 608 608 telefonszámot vagy keresse fel személyesen a Slovanet bármelyik kirendeltségét vagy ügyfélszolgálati irodáját.

(PR-cikk)