Slovnaft Cup, elődöntő: Csak hosszabbításban tudta kiharcolni a finálét a Slovan

Alaposan meg kellett izzadniuk a Slovan Bratislava labdarúgóinak Skalicán, de végül sikerült kiharcolniuk a továbbjutást a Slovnaft Cup döntőjébe.

Fotó: TASR

Meglepetésre a hazaiak találtak be először a mérkőzésen, félórányi játék után Vlasko volt eredményes. Viszont rögtön a fordulás után érkezett a pozsonyiak válasza Green jóvoltából, majd valamivel több mint negyed órával később az angol támadó az eredményt is megfordította. A Slovan kezében volt a továbbjutás, de ekkor még senki sem tudhatta, hogy a mérkőzés milyen drámai pillanatokat tartogat. A Skalica támadója, Haša ugyanis a 79. és a ráadás második percében is eredményes volt. A végső sípszó után 3:2 állt az eredményjelzőn, és mivel az első mérkőzést a Slovan 2:1-re nyerte meg, összesítésben 4:4 volt az állás, így következett a hosszabbítás. Viszont a hazaiak döntőbe jutási reményei hamar szertefoszlottak – a Slovan ugyanis már a 93. percben betalált Kankava révén.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Slovan 5:4-es összesítéssel bejutott a Slovnaft Cup döntőjébe, ahol a Spartak Trnavával találkozik.



Slovnaft Cup, elődöntő – visszavágó:

MFK Skalica – ŠK Slovan Bratislava 3:3 (1:0, 3:2) – hosszabbítás után

Gólszerzők: 33: Vlasko, 79., 90+2. Haša – 58., 75. Green, 93. Kankava



(tt)