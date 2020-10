Smatana: négy járás tesztelésével megelőztük 470 ember kórházi kezelését és 40 ember halálát, megérte, de nem szabad hátradőlni

Elégedett a négy északi jársában a hétvégén végzett COVID-tesztelés eredményével a kormány és a miniszterelnök is, és óvatosabban ugyan, de néhány szakértő is. A több mint 140 ezres, 91 százalékos részvételt nem kommentálják, de a tesztelés szerintük is hasznos volt.