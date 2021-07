A Smer dunaszerdahelyi járási elnökét választotta a többség főellenőrnek Nagymegyeren, Holényi tiltakozva lelépett!

Nagymegyeren volt már minden és mindennek az ellenkezője is. A polgármester idén kinevezte a fürdő egyik ügyvezetőjének a Marian Kotlebától lelécelt képviselőkhöz csatlakozó Lukáš Machalát, most meg az ellenzéke, az MKP-s többségű városi testület megválasztotta főellenőrnek a Smer járási elnökét, aki korábban több kétes nagyudvarnoki telekügy révén is bekerült a hírekbe.