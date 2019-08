A Smer a legerősebb, a magyar pártok a futottak még kategóriában lébecolnak

Ha a parlamenti választásokat most tartanák, akkor még mindig a jelenlegi legerősebb kormánypárt, a Robert Fico vezette Smer végezne az első helyen. A magyar tömörülések most sem tudták megugorni az 5 százalékos bejutási küszöböt. Ahogy a hónap elején is, most is összesen kilenc párt kerülne be a parlamentbe, derült ki a Focus ügynökség legfrissebb, kedden publikált kutatási eredményeiből.