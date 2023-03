A Smer Világi Oszkárt látja a Progresszív Szlovákia mögött, pedig Fico saját bevallása szerint maga is találkozgatott Világival

Világi Oszkárral támadja a Progresszív Szlovákiát (PS) Robert Fico. A Smer elnöke szerint ugyanis Jaroslav Spišiak és a PS együttműködése mögött Világi Oszkár áll. Pedig Fico maga állítja, hogy Világival ő is egyeztetett például Dušan Kováčik volt speciális ügyész várható ítéletéről, legalábbis erről beszélt a csiffári vadászházban felvett beszélgetésen. A Szövetség esélyeiről nincs túl jó véleménnyel Fico.

Fotó: TASR

Robert Fico élesen bírálta a Progresszív Szlovákiát (PS), mert bejelentették, tárgyalnak Jaroslav Spišiak korábbi országos rendőrfőkapitánnyal a lehetséges politikai együttműködésről. Fico szerint a háttérben Világi Oszkár áll.

„Spišiakkal nem a törvény érkezik a Progresszív Szlovákiába, Spišiakkal Világi Oszkár érkezik a Progresszív Szlovákiába” – mondta Fico egy sajtótájékoztatón, amelyen arról beszélt, hogy az ellenzék rendőrségi üldözését Igor Matovič tervezte meg.

A belügyminisztérium már most is Világi befolyása alatt áll

Ezzel azonban nem fejezte be. Szerinte Világi a Szövetség helyett akar befolyást szerezni a PS-ben. „A Szövetség Világi Oszkár terméke, és úgy látszik, nem sikeres, mert nehezen éri el az 5 százalékot” – jelentette ki Fico. Szerinte ezért az emberek – feltehetően Világi is – más pártok után néznek, akiknek felajánlják embereiket. A Smer elnöke szerint egyébként Spišiak Világi „szolgája”.

De Fico szerint a belügyminisztérium ma is Világi befolyása alatt áll, szerinte Mikulec is Világi embere, Spišiak pedig Mikulec tanácsadója, rajtuk kívül pedig Hamran István jelenlegi országos rendőrfőkapitány is a Slovnaft vezérigazgatójának embere.

Világival azonban Fico is szokott egyeztetni, erre utal legalábbis a csiffári vadászházban készült felvétel, ahol elmondja, hogy beszéltek Dusan Kováčik speciális ügyész várható ítéletéről.

„Mondom neki, hogy hallgasson meg Világi úr, ön barátja ennek a Dušan Kováčiknak, hetente találkoztak” – mesélte el Fico egy beszélgetését Világi Oszkárral, akivel valahol Dióspatony környékén találkozott. – Ha az ön helyében lennék, mint egy jelentős vállalkozó, valamit tennék a barátomért.”

Fico szerint azonban Világi csak annyit mondott, hogy „szegény bírónő” nem tehet mást, akkora a média nyomása az ügyben, ezért Kováčiknak számolnia kell azzal, hogy 12 évet fog kapni. A videót az aktuality.sk közölte.

PS: valamit jól csinálunk, ha Fico fél

Jaroslav Spišiak és a Progresszív Szlovákia közti együttműködésről folyó tárgyalásokat megerősítette a Denník N-nek maga Spišiak és Michal Šimečka, a PS elnöke is, de a tárgyalások még nem értek véget. Šimečka egyébként csak annyit reagált Fico vádjaira, hogy ezek csak megerősítik őt abban, hogy folytatnia kell a tárgyalásokat Spišiakkal.

„Ha Robert Fico tart az igazságszolgáltatástól, akkor valamit jól csináltok” – írta a Facebookra Šimečka.

Az ügyben kikértük Világi Oszkár álláspontját is, de ő nem kívánt reagálni Fico kijelentéseire.

- lpj -