Smeres csúcspolitikus fia és Bödörékhez közel álló személy is bekerült az állami Transpetrol vezetésébe

Miután Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter lett, az állami Transpetrol vállalat vezetésébe új személyek kerültek. A Transpetrol az az állami cég, amely a kőolajat és származékait saját kiépített, egyedüli vezetékrendszerén szállítja az országon belül és át rajta.

Ján és Juraj Richter (Fotó: Aktuality.sk)

A Transpetrol elnökségébe bekerült a Smer nyitrai járási szervezetének elnöke, Juraj Richter, aki nem mellesleg a korábbi munkaügyi miniszter, Ján Richter fia. Richterrel együtt került be ide Ján Ďurišin és Ľubica Kostovičová. A vállalatot Martin Šustr vezeti a jövőben, az elnökség egyedüli régi tagja pedig Martin Ružinský maradt - írta meg az Aktuality.

A Transpetrol tavaly nagyon bőkezű munkáltató volt, az eddigi vezetője, Ján Horkovič nem egész egy év alatt több mint 400 ezer eurót keresett itt. A Transpetrolon keresztül jutott megrendelésekhez korábban Róbert Ďurica cége, aki közel áll a nyitrai oligarchához, Norbert Bödörhöz. Épp Ďurica felesége az, aki egy másik cégben együtt bizniszelt az elnökségbe most bekerült Ján Ďurišinnal.

Bödör és a Transpetrol új vezetése közötti kapcsolatot az is sűríti, hogy Ján Richter korábban szó szerint menekült az újságírói kérdések elől, amelyek Bödörhöz fűződő viszonyára utaltak. Emellett a Tisztítótűz fedőnevű nyomozás vizsgálati anyagaiból kiderül, hogy a Transpetrol egy régi épülete lehetett az, ahol Bödör instruálta a rendőrségi kommandót, Tibor Gašparral az élen. A vallomásokban konkrétan egy hatodik emeleti tárgyalót emlegetnek.

Juraj Richter tavaly ősszel sikertelenül pályázott a Nyitra Megyei Önkormányzat egy képviselői posztjára. A bekerüléshez nem volt elég az sem, hogy apja egy közös videóban fejezte ki támogatását. Az Aktuality utánanézett, és ifjabb Richter korábban az energetikában nem vállalt különösebb szerepet, saját weboldalán is inkább szociális témákkal foglalkozott, mint az apja is.

A cégjegyzék szerint egy cége van, az M Development, amely egy pozsonyi kocsmát üzemeltet, és amelynek helyiségeit attól a Jaroslav Linkeštől bérlik, aki 1999 és 2002 között épp a Transpetrol igazgatótanácsának alelnöke volt. A Plus 7 dní arról is írt, hogy Juraj Richter egykor Nyitra megye közbeszerzési igazgatója volt, 2018 és 2020 között pedig a megyei útkezelő vállalatot vezette.

Az Aktuality korábban már foglalkozott a Richter család és a Bödör család kapcsolatával, de az exminiszter akkor sem és most sem volt hajlandó válaszolni az ezzel kapcsolatos kérdéseikre. Mindenesetre a Smer egyik expolitikusa, Renáta Kolenčíková szerint Richter és Bödör tegeződnek egymással.

A másik új tag, Ján Ďurišin korábban már tevékenykedett a Transpetrol elnökségében, egész pontosan 2010 és 2012 között, a Radičová-kormány idején, amikor a Híd párt jelölt személyeket az állami cég vezetésébe. Később a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság (NDS) elnöke volt akkor, amikor Érsek Árpád (Híd) volt a közlekedésügyi miniszter. Ďurišin felesége, Eva Ďurišinová üzletelt korábban Róbert Ďuricával, aki pedig közel állt Norbert Bödörhöz.

Ján Ďurišin emellett a smeres parlamenti képviselő, Anton Stredák sógora, aki ugyancsak ismert a Bödörhöz fűződő közeli viszonyáról, noha ő maga visszautasította azt is, hogy ismerné. Stredák lányának, Tímea Stredákovának a cége, az NR design 2013 és 2018 között 500 ezer eurónyi megrendelést szerzett a Transpetrolnál. Ezek voltak azok az évek, amikor a cégnek jól ment, 2018 után már csak harmadannyi volt a bevétele, azután pedig mindössze 5 ezer euró.

Az NR Designnal az a Martin Šustr is szerződést írt alá a Transpetrolnál, aki akkor az elnökség tagja volt csak, most pedig az elnöke. A cég egyébként olyan megrendeléseket végzett, minthogy 157 ezer euró értékben szőnyegeket szállított be, illetve 191 ezer euróért felújította a Družba Senec hotelt.

Šustr 2012 és 2020 között volt már elnökségi tag a Transpetrolnál, később három évig az Energotel nevű leányvállalatánál is.

(Aktuality)