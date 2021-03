A smeres főhivatalnok szíve csücske lehetett egy jókai cég. Ha minden állami szerződés így nézne ki, egy lukas fillér sem maradna a nyugdíjakra

Kajetán Kičura, az Állami Tartalékalap besározódott exfőnöke tavaly, a világjárvány kezdetén lázas védőeszköz-vásárlásba kezdett. Az első beszerzések körüli kalamajkával már a bíróság foglalkozik, Kičura meg a vizsgálati fogságban töprengéssel múlathatja az időt.

Kičura éppen egy esztendeje, 2020 márciusában aláírt egy szerződést egy akkoriban megalapított céggel 10 millió szájmaszk beszerzéséről 11,1 millió euró értékben. Milan Střelec A-testing nevezetű társasága, amelyiknek a székhelye egy jókai családi házban található, csupán néhány héttel a nagy üzleti lehetőség előtt jött létre. Ebből aztán nem is valósult meg semmi sem - Střelecék a maszkokat nem szerezték be. A tavaly márciusi kormányváltást követően a tartalékalap új vezetése aztán elállt a szerződéstől.

Ezzel azonban nem oldódott meg minden probléma. Erről már korábban is írtunk, hogy az addig ismeretlen jókai társaság rendkívül előnyös üzletet kötött a Kičura vezette alappal, annyira, hogy - a többi céggel ellentétben - az A-testing még előleget is kapott a tartalékalaptól. A tinta még meg sem száradt a szerződésen, már az aláírás másnapján az állami cég küldött is 3,88 millió eurót, pedig a szájmaszkok még messze nem voltak Szlovákiában. A kormányváltás után az állami alap az előleget megpróbálta visszakérni a cégtől, de hiába. Az A-testing a mai napig egy petákot sem fizetett vissza az előfinanszírozási kifizetésből.

Az Aktuality még tavaly kapcsolatba lépett a társaság vezetőjével, aki azt mondta, hogy kommunikál a tartalékalappal és a fő ok, amiért nem fizet az az, ahogy az Állami Tartalékalap felmondta a szerződést. Közben Střelec valószínűleg hozzájutott a maszkokhoz, amit az alap felé levélben jelzett is. De mivel a tartalékalap eredménytelenül ragaszkodott az előleg visszafizetéséhez, bírósághoz fordult, amelyik tavaly júniusban úgy döntött, hogy fizetési meghagyást indít a cég ellen, hogy azonnal fizesse vissza az előlegként felmarkolt, majdnem 4 milliós összeget.

Az ügy bírósági tárgyalása januárban kezdődött volna, de a koronavírus miatt azt elhalasztották március végére. Ha Střelec a nála felhalmozott maszkokat most akarná értékesíteni, kevesebbet kapna értük, mint amit azok tavaly ilyenkor értek.

10 millió egyszer használatos szájmaszkért akkor 11,1 millió eurót kapott volna, áfa nélkül. Ez azt jelenti, hogy egy darab maszkért 1,11 eurót kért, ami többé-kevésbé megfelelt a tavalyi áraknak. Most már lényegesen olcsóbbak ezek az eszközök, körülbelül 5 centbe kerülnek.

Az előleg kifizetése nem volt egy szokványos húzás. Csupán a már említett A-testing és a Lacorp cég részesült ilyen kedvező elbírálásban, amit a megújult tartalékalap nehezményezett is a rendőrségnél. Az előleg odaítélését a NAKA külön vizsgálja.

A jókai cég annyira közel állhatott Kičura szívéhez, hogy még azt is elvállalta, hogy az árut a tartalékalap szállítja majd a rendeltetési helyére. Az alap vizsgálati fogságba helyezett korábbi vezetője maga szabta a jelzett cégekkel kötendő szerződések feltételeit. A rendőrségi ügy egyik tanúja- a tartalékalap korábbi alkalmazottja - azt nyilatkozta, hogy a dokumentum szövegezését maga Kičura diktálta a saját irodájában tavaly márciusban.

Egy pillanatra úgy nézett ki, Kičura szabadlábon védekezhet az ellene felhozott vádak ellen, de a Legfelsőbb Bíróság múlt heti döntése értelmében börtönben marad az Állami Tartalékalap tavaly leváltott főnöke, aki tavaly áprilisban került vizsgálati fogságba korrupció és pénzmosás bűntettének gyanúja miatt.

Kičura a Smer elnöke, Robert Fico közeli ismerőse. 2018-ban alkotmánybíró akart lenni, a parlament azonban nem választotta meg. „A barátomnak tartom, és remélem, hogy ő is engem. Tisztelem azért, amit az életben elért” – mondta róla akkor Fico.

(Aktuality/para)