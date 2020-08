SMS-ben vett parkolójegyet több mint két hónapja Dunaszerdahelyen, most mégis megbüntették. Hogy is van ez?

Egy olvasónk értesített bennünket arról, hogy több mint két hónapja SMS-ben vett parkolójegyet Dunaszerdahelyen, a múlt héten viszont mégis beidézte és megbüntette őt a városi rendőrség 30 euróra.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Olvasónk elárulta, hogy június 4-én a gimnázium melletti parkolóban állította le dunaszerdahelyi jelzésű autóját, majd SMS-ben megvette a parkolójegyet. Mikor végzett a dolgával, beült és elhajtott, majd eltelt két hónap és kapott egy idézést a városi rendőrségtől, hogy rendeznie kellene a büntetését. A végeredmény 30 eurós bírság lett, ám olvasónk értetlenül állt a cselekményhez.

Szavai szerint ugyanis júnusi parkolásakor nem talált semmilyen értesítést a szélvédőjén, amit a rendőség általában elég látványos piros fóliába csomagol, és amiből tudhatta volna, hogy rendeznie kell az ügyet. Amiért ugyanis ügy lett a parkolásából, az az, hogy hibásan vette meg a parkolójegyet SMS-ben.

Az új parkolóautomaták bevezetése után már korábban is előfordult ilyen eset, a városi rendőrség és az illetékesek akkor is felhívták a figyelmet arra, hogy SMS-ben történő parkolójegy-vásárlás esetén először be kell ütni a vásárlás helyét, Dunaszerdahely esetében a DS jelzést, majd egy helyköz után a rendszámot. A dunaszerdahelyi jelzésű autók esetében így helyközzel, de kétszer követi egymást a DS jelzés, tehát pl. DS DS123AB. Ha ezt nem így ütik be, a rendszám helytelenül kerül be a rendszerbe, a városi rendőr pedig cédulát hagy a szélvédőn.

Az inkriminált esetben azonban nem ez volt a fő probléma, mint azt megtudtuk Csiba Tibortól, a városi rendőrség parancsnokától. Közölte, hogy hibásan beütött SMS esetén az illető tisztázhatja magát, mikor bemegy a rendőrséghez és ezt az érvet el is szokták fogadni, hiszen a fentihez hasonló SMS-sel bizonyára rendelkezik az illető. Szavai szerint olyan is előfordul, hogy a rendőr pár perccel azután ellenőriz egy konkrét járművet, hogy annak sofőrje megvette a parkolójegyet, és elképzelhető, hogy a rendszerükbe még nem került be a vétel, ezért kerül ki az értesítés a szélvédőre.

Hozzátette viszont, hogy az értesítéstől számított 8 napon belül az illetőnek meg kell jelennie a városi rendőrségnél, hogy rendezze az ügyet. Ellenkező esetben szavai szerint jár a büntetés.

Felmerül a kérdés, hogy mi történik, ha a bírságolt személy nem talál értesítőt, mint azt ez esetben olvasónk állította. Csiba Tibor közölte, hogy számos esetben próbáltak erre hivatkozni, előfordult olyan is, hogy kamerán látták, hogy az értesítőt valaki átrakta egy másik autóra, vagy olyan is, hogy valaki 12 alkalommal hivatkozott arra, hogy nem találta meg. Természetesen nem az említett esetre értette, közölte viszont, hogy a rendőröknél megvan az értesítés másolata. Mivel pedig nem jelentkezett az illető időben, és beidézték, ezért szabták ki végül a büntetést.

Arra nem kaptunk érdemleges választ, hogy végül is hogyan lehetne áthidalni azt a hézagot, ha a parkolásért egyébként rosszul elküldött SMS-sel is fizető autós bármilyen banális okból valóban nem találja meg a rendőri értesítést, és mivel nem találta meg, értelemszerűen nem tudhatja, hogy dolga van a rendőrökkel. Tehát egy egyébként kifizetett parkolódíjjal akaratlanul sétál bele a bírságba, amit az idézés miatt szabnak ki rá.

(SzT)