Snowdent megpróbálták beszervezni az oroszok 

Anatolij Kucserena nyilatkozata szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) emberei kísérletet tettek a 2013-ban titkos hírszerzési dokumentumokat kiszivárogtató volt CIA-alkalmazott beszervezésére, ő azonban ezt elutasította. Az ügyvéd szerint ezért tartott olyan sokáig, hogy ügyfele menedékjogot kapjon.

Snowden több mint egy hónapot töltött az egyik moszkvai repülőtér várótermében 2013-ban az orosz fővárosba történt érkezését követően, amíg meg nem kapta a menedékjogot az orosz hatóságoktól. Azóta Oroszországban él.

Snowden nem hagyhatja el az országot, mert azzal azt kockáztatná, hogy kiadják az Egyesült Államoknak, ahol akár 30 évi börtönre is ítélhetnék, amiért titkos anyagokat szivárogtatott ki az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) tömeges internetes adatgyűjtési gyakorlatáról.

Az amerikai igazságügyi minisztérium a héten beperelte Edward Snowdent most megjelent könyve miatt. Perkérelem indult a könyv kiadója ellen is, bár abban nem indítványozták a Permanent Record (Állandó Nyilvántartás) című önéletrajzi könyv kiadásának vagy forgalmazásának leállítását. A kiadó elleni per célja, hogy Snowden ne jusson hozzá a könyvből származó bevételekhez.

A minisztérium közleményében hangoztatta, hogy Snowden a könyvet megjelenése előtt nem mutatta be az amerikai hírszerző szerveknek, és ezzel megsértette a Központi Hírszerző Ügynökséggel (CIA) és a Nemzetbiztonsági Ügynökséggel (NSA) aláírt korábbi titoktartási megállapodását.

