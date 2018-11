SNS: a külügyminiszter hálátlan, pedig egy rakás pénzt kapott Amerikában!

Anton Hrnkónak nem jön be az, hogy a külügyminiszter sutba vágja a diplomatikus magatartást és az ENSZ migrációs egyezményével kapcsolatban beszólogat a koalíciós társának. Ezért aztán tücsköt-bogarat előszed Miroslav Lajčák besározására.

Az SNS alelnöke szerint Miroslav Lajčák nyilatkozata helytelen, amikor azt mondja, a migrációs dokumentum bírálatával az egyes tömörülések azon versengenek, ki "kotlebább" a szélsőséges Marián Kotlebánál.

A szlovák diplomácia vezetője az ENSZ migrációs anyagával kapcsolatban arról beszél, hogy a kérdés vitája irracionális. "Ez egy a választók kegyeiért folyó verseny, ami arról szól, ki a nagyobb Kotleba. És ez nem válik az ország javára" - véli Lajčák.

A külügyér hálátlanul viselkedik a nemzetieket és a Smert bíráló megjegyzéseivel, így Hrnko, aki úgy véli: tavaly a minisztert a pártja küldte New Yorkba, hogy a világszervezet egyik csúcspozícióját töltse be, és ott óriási fizetést is kapott, pedig a közgyűlés elnöki tisztsége nem kívánja meg azt, hogy annak vezetője állandóan jelen legyen a szervezetben.

Lajčák közben jelezte, egy az SNS által kidolgozott, a migrációs paktumra reagáló javaslatnál jobb anyagot dolgozott most ki a tárcája, ami tükrözi az ország polgárainak félelmeit is. "Arról biztosíthatom a szlovákokat, hogy a minisztérium minőségibb tervezetet alkotott" - jegyezte meg a diplomácia vezetője. Szerinte az országot képviselni kell a jövő hónapban Marokkóba összehívott nemzetközi csúcstalálkozón, ahol dönteni kell a migrációs dokumentummal kapcsolatban. Lajčák megjegyezte, a saját javaslatukat már kézbesítették Peter Pellegrini kormányfőnek.

Ahogy arról már korábban írtunk, Miroslav Lajčák többször jelezte, lemond a külügyminiszteri tisztségéről, ha Szlovákia negatívan viszonyul az ENSZ migrációs egyezményéhez. Hogy a külügyi pozíciótól való megválásának pontosan mi lenne a menetrendje, az több mindentől függ, de legfőképpen a Smer politikusaitól. Ennek az egésznek az a fő pikantériája, hogy ha Lajčák veszi kalapját, akár még Robert Fico is ácsingózhat a diplomácia vezetői tisztségére.

Az SNS a héten olyan javaslatot terjesztett a parlament elé, ami felszólítja a törvényhozást, hogy utasítsa el a nemzetközi dokumentumot. Ezt az anyagot a parlament illetékes szakbizottsága már jóváhagyta. Most már ennek a dokumentumnak is van konkurenciája, ez az, amiről most Lajčák beszélt. Kérdés, mit kezd ezzel a helyzettel a törvényhozás, amelyik a jövő héten tűzheti anaptirendjére a kérdést.

tasr/para