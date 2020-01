Sok csapadék csak márciusban várható Ausztráliában, egyes régiókban kisebb esőzések segíthetnek

A kontinensnyi országban az elmúlt hónapokban Magyarországnál valamivel nagyobb területen pusztítottak a lángok, 29 ember meghalt, több mint kétezer lakóépület megsemmisült.

Jelenleg az ország keleti partvidékén mintegy száz tüzet tartanak nyilván, amelyeket a hatóságok igyekeznek megfékezni. Többségük azonban addig izzik majd, amíg jelentősebb csapadék nem érkezik.

Az időjárási előrejelzés szerint ötven százalék az esély arra, hogy a keleti országrészre március elsejétől május 30-ig az átlagos mennyiségű csapadék hulljon. A szolgálat ugyanakkor azt is közölte, több csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy véget érjen a három éve tartó szárazság.

Csütörtök reggel Ausztrália egyes régióiban, köztük Új-Dél-Wales államban is esett az eső. Ez utóbbi területen sikerült lokalizálni a legjelentősebb lángtengert. A tűzoltóknak a közösségi oldalra feltett írása szerint ez is segíti munkájukat. Egy videót is mellékeltek, amelyen látható, ahogyan az eső elfojtja a lángokat egy erdőben. A komment szerint a mostani csapadék ugyan nem olt el minden tüzet, de hozzájárul az oltáshoz.

(MTI)