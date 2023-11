Sok halálos áldozata van a pénteki nepáli földrengésnek (VIDEÓ)

A kezdetben 6,4-es erősségűnek mért rengés helyi idő szerint nem sokkal péntek éjfél előtt történt a himalájai ország nyugati részén, Karnali tartomány Dzsadzsarkot körzetében, a fővárostól, Katmandutól mintegy ötszáz kilométerre. A katasztrófa a szomszédos Rukum körzetben is halálos áldozatokkal járt és jelentős kárt okozott. A főleg elszórt falvakból álló Dzsadzsarkotnak körülbelül 190 ezer lakosa van.

A földmozgás sok házat romba döntött, de hatására az épületek még a hatszáz kilométerre lévő indiai Újdelhiben is megremegtek. A rengés erősségét később 5,6-5,7-esnek mérték nyugati földtani intézetek.

