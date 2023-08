Sok a halott és az eltűnt személy, Pekingre olyan erős tájfun csapott le (VIDEÓ)

A Doksuri és Khanun tájfun heves esőzést zúdított a kínai fővárosra és környékére, ezért több mint 31 ezer embert evakuáltak otthonaikból Pekingben. Az eső házakat öntött el, több utat jelentősen megrongált és rengeteg autóban is kárt okozott. A szélsőséges időjárás miatt 180 pekingi repülőjáratot töröltek és több mint 350 fővárosi közút vált járhatatlanná.

A pekingi meteorológiai intézet hétfőn vörös riasztást rendelt el az esőzés miatt a kínai fővárosban, a pekingi hidrológiai állomás pedig további áradásokra figyelmeztetett. A kínai fővárosban az átlagos csapadékmennyiség elérte a 177 millimétert a szombat éjjel és hétfő délután közötti időszakban, de a nyugat-pekingi Mentugu kerületben meghaladta az 580 millimétert is a kínai állami média közlése szerint. Az ilyen mértékű esőzés szokatlan Pekingben, ahol általában mérsékelt, száraz éghajlat uralkodik.

Typhoon Doksuri hit #China, one of the strongest in recent years



The streets of #Beijing are flooded, a red alert level has been introduced. In the capital of China, more than 30 thousand people left their homes, in Fujian province in the southeast of the country - 500 thousand. pic.twitter.com/TzTZHHimSB