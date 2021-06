Sok hűhó a Szputnyikért, és egyéb lehetetlen küldetések, agymenések!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A hosszú didergést hozó május után hosszú forró nyárral rontott ránk a június. Ezért torpanhatott meg a Covid is? Egyelőre legalábbis! Nincsen ambíciónk e kérdésekben igazságot tenni, hiszen az időjáráshoz meg a vírusokhoz egészen biztosan majdnem ugyanannyian értenek, mint a focihoz. Amelyben, mármint a fociban nem igazán tündökölnek a V4-ek. Enyhén szólva... Talán a csehek? Vagy Magyarország csapata, ha szombaton a megveri a Franciaországét...? A szlovákoknak meg majd a spanyolokat lesz muszáj...! Mission: impossible című jelenetek a láthatáron.

Dől a lé...!

Lesz, ami lesz, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke hétfőn Szlovákiába jön, mert a kormánykoalíció itt képes volt jóváhagyni a Covidjárványban lepusztult gazdaság helyreállítási tervét. Amely tény hétköznapi nyelvre lefordítva annyit tesz, jöhet a rettenetesen sok pénz az Európai Unióból a szóban forgó terv megvalósítására. Jól teszi, aki szó szerint értelmezi, amit olvas: az EU-tól leosztott pénzt pontosan arra kell költeni, amire jóvá lett hagyva. Szlovákia esetében 6,6 milliárd euróról van szó. Ezt a pénzt az ország gazdasági ellenállóképeségének növelésére, a zöld és digitális reformokra kötelező elkölteni. Véletlenül se szánhatja semmilyen politikus saját magának illetve strómajainak. Mert le lehetnek csukva, mint oly sokan mostanság itt a Tátra alatt… Majd kiderül. Az is, hogy mikor…

Pár tizedet mérséklődött a munkanélküliség is

A gazdaság élénkítésének mértékét és ütemét nagyban befolyásolja a munkanélküliek mindenkori aránya. Mivel markánsan enyhültek a járány miatt bevezetett óvintézkedések, némileg csökkenni kezdett a munkanélküliség is. Nem valami világcsúccsal, hanem az áprilisi 8 százalékról 7,92 százalékra mérséklődött. A munkanélküliség egyébként tavaly ősztől kezdett emelkedni. Mostanra azonban a betölthető állások száma is 71 ezerre nőtt, ami idén a legmagasabb érték. A legtöbb állástalant, mint általában, a Nagyrőcei járás (22,59 %), a Rimaszombati járás (22,22 %) és a Késmárki járás (20,17 %) jegyzi.

Hajrá, miniszter úr!

Az egészségügyben bezzeg nincsen munkanélküliség! Sőt, jóval kevesebb a nővér meg a szakorvos a szükségesnél. Ha csak a nagy kapacitású oltó és tesztelési központokat tekintjük, máris tömegekről van szó. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (OĽaNO-jelölt) az országot járva fel is szólította az embereket, hogy minél előbb és többen jelentkezzenek az oltásra, mert csak ez segíthet megbirkózni a járvány harmadik hullámával. Eközben meg kiderült az is, a minapi ötlettel ellentétben, nem kívánják kötelezővé tenni a védőoltások beadását a körzeti orvosi rendelőkben. A miniszter szerint a regisztrációs rendszer egyszerűsítésével, és azzal is lehetne motiválni az embereket, hogy ők választhassák meg az oltás időpontját. Hát igen, mit lehet ehhez hozzátenni? Hajrá, miniszter úr! És még beoltottak jutalmazásáról nem is beszéltünk… Majd megtárgyalják az okosok meg a pénzügyminiszter…

Közben az állandó militáns agymenés állapotában működő Robert Fico meg Peter Pellegrini vezényelte ellenzék a minél rosszabb, annál jobb elve alapján belekötött a 12 és 16 év közötti korosztály oltásának gyakorlatába, mert valahol valakitől arról értesültek, hogy kétségek merültek fel a vakcinák gyermeki fejlődésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Ez egyébként nagy valószínűséggel egy kacsa, mármint álhír, mert ha igaz lenne, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakértőinek eszébe nem jutot ajánlani a tinédzserek oltását. Erre figyelmeztetnek az OĽaNO parlamenti frakciójának képviselői is. Ebben az ügyben speciel igazuk lehet…

Sok hűhó a Szputnyikért (is)…!

Szóval nincsen valami eget verő tolakodás a vakcinákért! Az orosz Szputnyikért meg duplán nincsen. Sőt, nem számít túlzásnak a megállapítás, hogy kizárólag a legelvakultabb Matovič-csicskák, meg a Putyint és a hozzá képest egyéb falusi jellegű diktátorokat félistennek tartó futóbolondok oltakoznak vele. Csakazértis! Igor Matovič exkormányfőnek köszönhetően100 ezer adag lett ide behurcolva, akiknek meg nagyon oda vannak érte, azok körülbelül 5 ezren vannak. Így aztán, ha nem akarjuk, hogy a kukákban rohadjon meg a Szputnyikunk, valószínűleg majd a balkáni népeknek adjuk vagy ajándékozzuk el... Az egészségügyi miniszter szándéka szerint. Shakespeare mester után szabadon azt mondjuk hát: Sok hűhó a Szputnyikért (is)…!

Barak László