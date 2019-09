Sok nyugdíjas az interneten árulja rezsiutalványait, mert nem tudnak mit kezdeni vele

"Uzsorások teszik pénzzé azokat a rezsiutalványokat, amelyeket a legszegényebbektől vesznek el a korábbi tartozásaik fejében" – ezt állította a Nyugdíjas Parlament elnöke, Karácsony Mihály az ATV Híradójának.

Utalványaikat azonban van, hogy maguk a nyugdíjasok kínálják eladásra. Az internetes apróhirdetései oldalakon próbálnak vevőt találni rájuk. Mindezt azért teszik, mert nem tudják felhasználni azokat, vagy nem jutnak el a szolgáltatóhoz, hogy érvényesíthessék.

Egy nyugdíjas elmondta, fogalma sincs mire használhatná fel az utalványt, ugyanis lakása távfűtéssel rendelkezik. Egy másik, aki az interneten hirdette meg a blankettáit, így nyilatkozott:

"Egy hirtelen gondolat volt, az alapötlet talán az, hogy nem sokat érünk vele. Tehát már akinek ennyi a rezsije, az szerencsés ember, de gyakorlatilag én mindegyik számlámat be is fizettem, de még ha most fizetném be, akkor is jelentősen ki kell pótolni, és azért ahhoz nem kell túl sok ész, hogy azt tudjuk, hogy a nemzeti közművek állami monopólium."