Sok panasz érkezett a helyiektől, ezért a nyugat-szlovákiai falu határozottan fellépett az óvintézkedések megszegői ellen

Nőtt a panaszok száma Chorvátsky Grob községében (Horvátgurab, Szenci járás) azokra az emberekre, akik nem tartják be az intézkedéseket, és így veszélyeztetnek másokat. A falu ezért lépéseket tett a probléma orvoslása érdekében.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A szigorú kijárási tilalom ellenére sokan a játszóterek mellet, vagy más közterületen csoportosultak. Szájmaszkot pedig egyikükön sem lehetett látni. A felelősségteljesebb polgároknak ez szemet szúrt, s egyenesen a községi hivatalhoz fordultak, hogy panaszt tegyenek.

„Több beérkező panasz után úgy döntöttünk, létrehozunk egy kihívást, melynek célja az arcmaszk viselésére való ösztönzés” – írja a község a közösségi oldalán.

„Ezzel az üzenettel szeretnénk figyelmeztetni a falu lakóit, hogy ne hagyják abba az arcmaszk viselését. Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy lazíthassunk az óvintézkedéseken, éppen ellenkezőleg! Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy minden nyilvános területen, ahol nem egyedül tartózkodnak, kötelesek maszkot viselni. Szeretnénk hangsúlyozni azt is, hogy a gyülekezési tilalom van érvényben, és ez vonatkozik azokra az emberekre is, akik az előírásokat megszegve a természetben gyülekeznek. A gyülekezési tilalom továbbá a kisgyermekes szülőkre is vonatkozik, akik a játszóterek mellett csoportosulnak, sokszor szájmaszk nélkül. Arra kérjük a lakosainkat, hogy a saját biztonságuk érdekében ne tömörüljenek csoportokba” – tette közzé a község.

Ehhez pedig hozzátették, hogy

amennyiben újabb panasz érkezik hozzájuk, vagy ha szabálysértést észlelnek, azonnal jelentik azt a rendőrségen. „Kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben az előírásokat!”

– nyomatékosították kérésüket.

(čas.sk)